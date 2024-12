Pratobello, si attendono le decisioni da Roma 

Time out, ora ci sono le feste. Poi la mobilitazione riprenderà senza sconti e, a sentire gli attivisti, è una promessa: «Non si può passare sopra la volontà di 211 mila sardi», è la cantilena che risuona da mesi.

La Pratobello è lì, che aspetta novità da Roma sulle sorti della legge sulle aree idonee. E la stessa attesa accomuna le Rete di coordinamenti e comitati, che si sono battuti per affermare che solo attraverso l’urbanistica, su cui la Regione ha poteri speciali per Statuto, si può bloccare l’assalto eolico, fotovoltaico e agrivoltaico in atto.

I tempi

Il Governo ha 60 giorni per ricorrere contro la legge approvata dal Consiglio regionale. «Ma non è detto che la norma sulle aree idonee venga impugnata per forza», dice Antonio Solinas, presidente della commissione Attività produttive. «Anche se ci fosse un ricorso, resterebbe in vigore fino al pronunciamento della Corte costituzionale».

In ogni caso, come riferisce Solinas, «bisognerà capire non solo se l’impugnazione ci sarà, ma anche quanti e quali articoli saranno impugnati. In ogni caso la moratoria, su cui il giudizio della Consulta è rinviato a gennaio in attesa di sapere che cosa accadrà, è coperta dalla legge sulle aree idonee». Ma le multinazionali dell’energia sembrano aver capito già qualcosa.

Nuove pale

Come segnalano dal Comitato Sarcidano, non si spiega altrimenti l’ennesimo progetto eolico sul territorio di Isili e non solo. «Sono 9 i progetti fin qui presentati che interessano il territorio di Isili, e non solo», dice Luigi Pisci, tra gli attivisti più attivi del territorio. «L'eolico incide per 400mw di potenza installata, con 50 aerogeneratori previsti, alti oltre 200 metri. Potrebbero produrre energia per 300 mila persone, e vorrebbero installare questi impianti in un territorio che ne ospita a malapena 20 mila. Poche altre immagini potrebbero rappresentare in maniera più nitida la scelleratezza, l'avidità, la sproporzione di questa operazione, che rischia di mettere in ginocchio un territorio già alle prese con grossi problemi, non soltanto economici, che non attende un rilancio dagli impianti eolici».

