Pratobello sfonda il tetto delle 210.000 firme 

Qui, nell’entroterra più profondo dell’Isola di Sardegna, nel cuore dell’antica Barbagia, nei tornanti stretti del paese di Orgosolo, anche i muri parlano. Raccontano storie, segnate dal tempo e appena scandite dalla cronaca, inneggiano coscienze libere e rivoluzioni di pace. Quando ti inoltri in una delle discese più ripide del paese, per inforcare la via del Municipio, lo sguardo sbatte come un fulmine su quel "murale” che segna la storia di una comunità. I tratti somatici sono quelli impressi da Francesco Del Casino, per tutti ad Orgosolo, il Maestro.

Concimi, non proiettili

Quel cartello innalzato da mani forti e profonde, segnate dal lavoro e dalla vita, è molto più di un’enciclopedia di questa enclave tutta sarda che da sempre assapora pensieri di indipendenza e anarchia. La frase, più che scritta, è scolpita: « concime non proiettili ». Una sorta di “monumento” programmatico “inciso” a caratteri cubitali su quel muro fotografato dalla storia e dai viandanti di turno. Il simbolo pittorico di quella grande ribellione pacifica che ha cacciato per sempre dalle terre di Pratobello le funeste ordinanze di Stato, tutte protese ad occupare quei pascoli con armi e proiettili, l’ennesima servitù militare nell’Isola di Sardegna.

Signorotti del vento

Quando arrivi sul proscenio davanti alla casa comunale ti accorgi che il tempo ha reso indelebile quella lezione: paesaggio illibato, verde perpetuo e graniti affioranti. Da quando gli hanno detto, e scritto, che su quei crinali davanti al Municipio, un manipolo di signorotti venuti da lontano vorrebbe piazzare gigantesche pale eoliche, il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, non si è dato pace. Ora, primo pomeriggio della fine di settembre, ventiquattr’ore prima della grande marcia su Cagliari, è asserragliato come un contabile d’altri tempi nella sala giunta al primo piano della residenza municipale. Alle pareti, affissi come monito perenne, ci sono quei manifesti-ordinanza listati a lutto che rievocano l’ordine perentorio rivolto nel giugno del 1969 alle genti di Orgosolo perché lasciassero liberi i pascoli di Pratobello. In quella rivolta pacifica di 55 anni fa non usarono mai la forza. I militari lasciarono il campo per ordini superiori: meglio batter ritirata. Alle spalle della "conta” sono ammessi solo il gonfalone del Comune e la bandiera del Popolo Sardo, per il resto solo una montagna di firme, tante quante mai avrebbero pensato di raccoglierne nel più caldo agosto dell’ultimo secolo, quello dell’anno 2024, nell’era della speculazione energetica in terra sarda.

La sfida di Ferragosto

In quella stessa stanza, era fine luglio, quando la “Pratobello”, la legge di iniziativa popolare proposta dal Sindaco di Orgosolo e da decine di comitati sparsi in tutta l’Isola per fermare per sempre l’invasione eolica e fotovoltaica, non aveva ancora varcato il confine di Mamoiada e Orune, si pronosticava un risultato imponente. Annunciarono, con il timore di una previsione azzardata, la soglia miracolosa delle 50.000 firme, cinque volte tanto quelle necessarie per solcare l’aula del Consiglio Regionale. Il solleone ferragostano faceva temere il peggio: spiagge affollate, municipi e banchetti deserti. La storia, quella scritta ieri notte, invece, è tutta un’altra.

La “Nasa” di Orgosolo

A scandirla è quel centro elaborazione dati governato da volontari ed esperti, tutti capaci di competere con qualsiasi municipio metropolitano della Padania. I computer incrociano dati, riscontrano numeri e certificazioni, da giorni elaborano statistiche e proiezioni. Quando Mario Rubanu, militante dei comitati, incaricato dal Sindaco di tessere le fila della raccolta dati, schiaccia il pulsante del totale nella stanza ci sono solo pochi addetti ai lavori. È pomeriggio avanzato, le diciotto non hanno ancora scollinato gli ultimi minuti, quando è già tempo di verdetto. L’ultima ondata di firme che ha varcato le montagne di Orgosolo, del resto, era arrivata solo a tarda mattinata. Il tempo di un’ulteriore verifica, l’inserimento nelle caselle vuote, e poi il risultato finale. Quando la cifra si materializza, Pasquale Mereu, l’avanguardia dei Sindaci che hanno sfidato il potere, è alle spalle del sistema informatico che deve tradurre in numeri la coscienza di un popolo intero. Il totalizzatore non è impazzito.

L’ora delle 210.054 firme

Il segno indelebile dei sardi è scolpito a caratteri cubitali: 210.054 firme. Il tetto impossibile delle duecentomila firme è raggiunto e sfondato in un colpo solo. Pasquale Mereu resta in silenzio. Ammutolito, commosso nell’intimità di uomo e sindaco, dinanzi ad una cifra che scolpisce una pagina moderna sulle antiche gesta della nobile e pacifica rivolta di Pratobello. I telefoni a tarda sera sembrano ancora rincorrersi, dalla fiorente Gallura al presidio del Sarcidano, dall’entroterra del Nuorese al profondo Sulcis. Qualche ritardatario c’è sempre. All’appello finale manca ancora il paese di Tula, ma altri municipi annunciano integrazioni nelle prossime ore. Il carico è sigillato, la marcia è ormai prossima.

Verso l’alba di Pratobello

Quella di oggi sarà l’ultima notte di quelle montagne di firme sotto il cielo di Orgosolo. Da domani quegli involucri carichi di speranze raggiungeranno la centrale via Roma, nella capitale dell’Isola. Alle prime luci dell’alba quelle firme austere e autorevoli, concrete e decise, solcheranno l’Isola per irrompere nel Palazzo, teoricamente la casa del Popolo Sardo. Il Consiglio regionale avrà dinanzi la coscienza di 210mila sardi, una cifra senza precedenti nella storia. Senza tentennamenti si dovrà aprire la porta principale, quella riservata alla più copiosa proposta di legge di iniziativa popolare mai così tanto sottoscritta nella settantennale storia della Regione sarda. I graniti affioranti all’uscita da Orgosolo hanno occhi sgranati e sguardi decisi. Anche loro sono rivolti verso il Palazzo.

