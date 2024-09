Pratobello, raccolte 70mila firme 

I numeri – già così – sono da record. Che la Pratobello 24 sia diventata qualcosa di molto serio, vista la legittimazione popolare, anche per ammissione di alcune delle più alte cariche istituzionali della Regione, si sapeva. Ma quella che i comitati definiscono «una valanga», inattesa per le proporzioni, non accenna a fermarsi. Sono settantamila le firme raccolte in cento Comuni della Sardegna: è un dato – ufficiale – che non tiene conto dei grossi centri dell’Isola. E cioè di tutta l’area cagliaritana, del Sassarese (i dati saranno presentati alle 10.30 in via Frigaglia, a Sassari, nella sede dell’associazione Sa Domo de Totus) e delle città della Gallura.

Numeri importanti

La conferma arriva dal sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, promotore della proposta di legge di iniziativa popolare che fa leva sull’Urbanistica per riaffermare la specialità della Sardegna in materia e, quindi, mettere paletti solidi contro l’assalto eolico e fotovoltaico. «Deve essere il Consiglio regionale a deliberare che nell’Isola non esistono aree idonee», dice Mereu. «L’assemblea sarda deve compiere questo atto di coraggio e adottare la Pratobello 24, forte di una legittimazione popolare mai vista, per aprire una controversia con lo Stato che ci considera da sempre una colonia».

Le iniziative

Venerdì 13 settembre sarà proprio Mereu ad aprire l’evento di Marina Piccola a Cagliari, che prevede un convegno, con i contributi dei comitati e l’intervento dell’avvocato Michele Zuddas, che ha supportato fin dall’inizio le iniziative contro la speculazione energetica. Dalle 17 alle 24 saranno sistemati quattro banchetti per permettere di firmare a tutti coloro, nell’area cagliaritana, che ancora non l’avessero fatto. Seguirà un concerto. La kermesse, organizzata dal comitato di Cagliari, si intitola “No a su bentu de tzerachia, eja a su bentu de libertade” e si concluderà con un concerto degli artisti sardi Andrea Andrillo, Aristanea, Igor "StravyPaz" Lampis chitarra e voce, Kasia chitarra e voce, Almamediterranea, “Compagnia Battisti”. Tra le altre iniziative, ieri, sempre a Cagliari, un banchetto ha raccolto oltre 500 firme in piazza Garibaldi. A Sestu, oggi dalle 17, il banchetto per la Pratobello 24 è in piazza Salvo d’Acquisto, di fronte al Municipio.

La manifestazione

Sabato a Orgosolo si terrà un coordinamento tecnico dei comitati per decidere come far proseguire la mobilitazione. Quindi gireranno per l’Isola per mettere insieme i plichi autenticati dai Comuni da portare alla Regione. La consegna, nelle mani del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, dovrebbe avvenire intorno al 25 settembre. Il giorno della consegna sarà celebrato con una grande manifestazione a Cagliari: « La Giunta non t e nti di denigrare i comitati davanti ai sindaci», chiosa Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «Il fatto che in Sardegna non esistono aree idonee deve diventare una considerazione assodata. L’abbiamo chiesto ai Comuni: coerentemente con quanto richiesto dai cittadini attraverso la raccolta firme, i Comitati Pratobello 24 chiedono a tutti i consigli comunali di adottare una delibera in cui si evidenzi l'assenza di aree idonee nel proprio territorio. Al contempo chiediamo che in tali delibere emerga l'auspicio operativo per censire ed individuare le superfici cementificate, bitumizzate e i tetti tecnicamente disponibili per essere concessi alla pannellizzazione fotovoltaica giusta, democratica e locale. La politica deve capire che la Pratobello ha un mandato popolare talmente vasto da non poter essere ignorata», è la conclusione. «Il rischio, in quel caso, sarebbe di ordine pubblico».

RIPRODUZIONE RISERVATA