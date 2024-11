Pratobello, presidio sotto il Consiglio E domani c’è Saccargia 

Una manifestazione a Cagliari fino a domani, per difendere la Pratobello 24. Poi, sempre domani, dalle 18 alle 20.30, tutti a Saccargia per il raduno contro il repowering nel territorio della Nurra.

A Cagliari

Tornano sotto il Palazzo del Consiglio regionale, gli attivisti del presidio del popolo sardo. Vigileranno sulle mosse dei consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, sul disegno di legge 45 sulle Aree idonee della Giunta Todde: «La Pratobello non può essere smembrata e riproposta per emendamento in un’altra legge, il ddl 45 appunto», dice Davide Fadda, anima degli attivisti che dormiranno in tenda, proprio all’ingresso del Palazzo di via Roma. «Basta anche con i giochini dell’opposizione: la Pratobello ha un valore, dato da 211mila firme, che non può essere svilito da giochi di palazzo e interessi che, con la Sardegna e con i sardi, nulla hanno a che vedere».

A Saccargia

Ma è sulla manifestazione di Saccargia che saranno puntati i riflettori domani sera. Gli organizzatori stanno raccogliendo le autorizzazioni necessarie, anche se non sarà un raduno da cinque-seimila persone come in occasione dell’evento del 12 giugno, che diede il via alla mobilitazione contro l’assalto eolico, fotovoltaico e agrivoltaico sfociata nella proposta di legge di iniziativa popolare denominata, appunto, Pratobello 24. «Faremo un grande cerchio e ci terremo per mano», dice Maria Grazia Demontis, del coordinamento Gallura, tra gli organizzatori dell’iniziativa. «Ognuno avrà una candela, perché Saccargia è prima di tutto un luogo sacro, e pregherà il suo Dio affinché si riesca ad evitare il repowering della Nurra, che porterà, proprio davanti al Santuario, 27 pale alte 180 metri danneggiando in maniera definitiva il paesaggio». Per Demontis, «sarà questo il modo per esprimere il dissenso verso una politica che ha perso l’orientamento, scollegata com’è dalla società. La basilica è diventata il simbolo della custodia del creato e del patrimonio spirituale e identitario. Per questo, e per la fede riposta nella Vergine Maria di Saccargia, ci ritroviamo per pregare affinché fermi gli speculatori». La Rete della Pratobello e i coordinamenti sono dunque mobilitati. E, a titolo personale, dovrebbe partecipare all’incontro don Francesco Tamponi. Prevista pure la presenza del Coro di Ozieri. Si tratta di un gesto simbolico, di un modo per far capire l’importanza storica di alcuni siti oggi minata in modo pesante dall’arrivo delle multinazionali dell’energia.

L’accusa

«È assurdo che la Regione abbia acconsentito, con il silenzio-assenso, alla realizzazione di un impianto così impattante sulla natura e sui luoghi», osserva Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «Se questo è fare politica nell’interesse degli elettori, anche passare sopra le forme di tutela proposte da 211mila sardi, ci attende una lunga stagione di mobilitazione e di protesta. Anche con un’invocazione a madre terra, come faremo domani sera a Saccargia, per provare ancora una volta a scuotere le coscienze».

