Ha voluto dare l’esempio ai suoi compaesani firmando la proposta di legge Pratobello 24 contro l’assalto eolico in atto in Sardegna. Antonino Munzittu, sindaco di Decimoputzu, si è schierato personalmente contro gli speculatori che in questi anni hanno presentato in Sardegna centinaia di progetti di impianti eolici e fotovoltaici anche in zone di altro pregio ambientale, agricolo e culturale e che la proposta di legge di iniziativa popolare intende bloccare. (a. cu.)

