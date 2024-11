Pratobello, mobilitazione totale: «Andremo anche in viale Trento» 

Le fiaccole accese, gli attivisti che salgono e scendono dalla croce salvifica in segno di liberazione, quella dell’Isola dalle pale eoliche. È il racconto della conclusione di una giornata che, in Consiglio regionale, ha conosciuto la sua fase politica più concreta intorno alle 11.20, quando dall’opposizione tre consiglieri hanno fatto notare che la Legge di Pratobello, forte delle sue 211mila firme, non può essere ignorata.

Tensione

“Pratobello 24 l’unica legge”, era il messaggio messo nero su bianco in uno striscione esposto dai consiglieri regionali di Forza Italia Angelo Cocciu, Pietro Maieli e Gianni Chessa, chiedendo la discussione della proposta di legge di iniziativa popolare. «Non è all’ordine del giorno, non abusate della mia pazienza», la replica del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, prima dell’interruzione della seduta per circa mezz’ora. Alla ripresa dei lavori, dopo qualche momento di tensione, il Consiglio regionale ha votato il passaggio agli articoli del ddl della Giunta sulla Variazione di bilancio. In Aula anche alcuni esponenti della Rete e dei coordinamenti contro l’eolico, che da martedì hanno avviato un presidio permanente, notte e giorno sotto il Palazzo dell’assemblea. «Siamo felici di questa azione», ha spiegato Davide Meloni, del comitato di Uta, «perché la Pratobello 24 sta iniziando ad avere il suo potere dentro il Palazzo».

In tenda

Il presidio è proseguito anche ieri, forte di un maggior numero di adesioni rispetto all’esordio. Tra i manifestanti della prima ora c’è l’avvocato Michele Zuddas, al secondo giorno di sciopero della fame: «La nostra protesta andrà avanti a oltranza fintanto che la legge non approderà in Consiglio», ha detto Zuddas. «Dalla prossima settimana sposteremo il presidio in viale Trento. È un segnale che vogliamo dare alla presidente Alessandra Todde: non molleremo di un centimetro. Io andrò avanti con lo sciopero della fame, anche se ieri sono andato comunque a svolgere la mia professione e non mi fermerò finché le forze me lo consentiranno. Se la governatrice ha idea di portare avanti il tentativo di insabbiamento della Pratobello, deve capire che c'è differenza tra un movimento di protesta e uno di proposta».

Il flash mob

In serata, sotto i portici del Palazzo di via Roma, gli attivisti hanno replicato il flash mob già andato in scena a Uta e, in precedenza, a Santa Giusta: «Il popolo sardo è in croce e questa croce di legno poverissimo rappresenta, come duemila anni fa, la sofferenza che oggi l’Isola e quindi tutti noi stiamo vivendo», ha argomentato Davide Fadda, del Presidio permanente del Popolo sardo del porto di Oristano. «Questa iniziativa è nata alcuni mesi fa, abbiamo toccato i luoghi della sofferenza della Sardegna, laddove la speculazione già fatto vedere I suoi effetti sul paesaggio. La tappa finale non poteva che essere il Palazzo di ogni sardo. Quindi», è la conclusione di Fadda, «oggi la croce dei sardi è qui a testimoniare che la politica deve porre in essere quelle azioni che noi abbiamo definito con una proposta di legge di iniziativa popolare, testimoniando l'appartenenza a questa terra, a questo popolo che non vuole la distruzione, non vuole la devastazione». Tra gli organizzatori c’è anche Gianfranco Cau, anche lui del Presidio permanente del Popolo sardo. «Questa croce dobbiamo scrollarcela di dosso perché questa croce è l'Italia, con il Governo di Roma, è Cagliari, con questa Giunta regionale, che per l'ennesima volta ignora la volontà dei sardi. Volontà che, tra l'altro, è stata espressa da 211mila persone che hanno firmato la Pratobello».

Indipendentisti

In piazza anche il vecchio leader di Sardigna Natzione, Bustianu Cumpostu, in verità non l’unico indipendentista presente. «Questa non è una ribellione d’avanguardia», ha rimarcato Cumpostu, «ma una protesta di tutto il popolo sardo».

