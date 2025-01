Pratobello, l’affondo sulle Aree idonee: «Ignorate da Roma» 

La preoccupazione resta enorme. Il fastidio pure. Visto che in ballo «ci sono l’assalto alla Sardegna e la distruzione del suo paesaggio». Ma dopo che Roma, attraverso la Commissione tecnica Pnrr-Pniec, ha dato parere positivo a due progetti agrivoltaici, a Sassari e Villasor per un ottantina di megawatt, la Rete Pratobello non si mostra sorpresa: «Noi lo diciamo da mesi che la legge sarda sulle aree idonee (la numero 20, ndr) non avrebbe fermato la speculazione energetica». Ragion per cui la protesta va avanti.

Il braccio di ferro

È del 31 dicembre, ultimo giorno del 2024, la voce grossa fatta dalla Regione contro il Commissione che, per conto del ministero dell’Ambiente (Mise), valuta la compatibilità degli investimenti "verdi” inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nei progetti attuativi del Pniec, il Piano integrato per l’energia e il clima. Di fatto, due strumenti programmatori che sono la cassaforte delle rinnovabili. Lo scontro sull’asse Cagliari-Roma era iniziato appena prima di Natale, con il via libera agli impianti chiamati Monte Nurra e Villasor. Un doppio investimento non autorizzabile per la Regione, visto che ricade in aree non idonee. «Non possiamo accettare – ha detto l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi – che una Commissione tecnica, posta alle dipendenze funzionali del ministero dell'Ambiente, ignori deliberatamente il quadro normativo regionale e le prerogative delle autonomie locali». Ma così è successo.

La posizione

«Era chiaro che solo la leva dello Statuto sardo, utilizzando la norma urbanistica come la Pratobello – dice Luigi Pisci, del Comitato Sarcidano – avrebbe blindato la Sardegna. Lo ripetiamo: la transizione energetica va fatta a partire dai tetti, non dalle campagne». Pisci evidenzia un secondo aspetto: «Non permettere nemmeno l’installazione di una pala, come nella nostra legge di iniziativa popolare sottoscritta da 211mila sardi, era l’unica soluzione normativa proporzionata rispetta all’assalto abnorme messo in atto dalle multinazionali del vento e del sole. Invece la Regione ha preferito una strategia debole perché redatta in piena coerenza con i decreti Draghi e Pichetto Fratin, su cui si fonda la speculazione». Pisci non ha dubbi: «La Rete Pratobello ci aveva visto lungo. Solo con una scelta autonomista, fondata sull’autodeterminazione dei sardi, oggi non saremo qui a contare i progetti autorizzati».

Il messaggio

Rincarano la dose Davide Fadda e Gianfranco Cau, che aderiscono alla Rete Pratobello attraverso il Presidio permanente del popolo sardo. Domenica, i due erano al porto di Oristano, raggiunto dopo le tappe a Uta e Selargius «per accompagnare una troupe televisiva». Dice Fadda: «Per i decreti Draghi e Pichetto Fratin, le aree idonee sono prive di un vero fondamento giuridico, la doppia decisione della Commissione tecnica Pnrr-Pniec l’ha dimostrato. Mi chiedo di cos’altro abbia bisogno la Regione per capire che la difesa della Sardegna deve passare dallo Statuto, non esiste altra». Anche per Cau, il parere positivo espresso dal Mise «è un copione ampiamente previsto». E sullo scontro tra Giunta e Commissione tecnica, il promotore della Pratobello 2024 osserva: «Si tratta di una partita a perdere per la Sardegna, a prescindere dai proclami che arrivano dai palazzi del potere».

