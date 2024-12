L’anno nuovo eredita la straordinaria mobilitazione per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24, con 211mila firme raccolte in tutta l’Isola. Un’eredità di cui la politica sarda dovrà fare tesoro per fermare l’assalto degli speculatori delle energie (presunte) rinnovabili. Oggi sotto il Palazzo di via Roma lo “Sveglione” della Rete dei Comitati. Il manager Camillo: «Le pale eoliche rovinerebbero la Costa Smeralda».

