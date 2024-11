Pratobello, il presidio sotto il Palazzo riprende lunedì sera 

La mobilitazione dei comitati per la Pratobello 24 si interrompe. Anzi, va avanti. Ieri sera le tende sono state rimosse: gli attivisti ritorneranno lunedì notte fino a giovedì in via Roma, sempre sotto il Consiglio regionale, dove la settimana prossima dovrebbe approdare per l’approvazione il dl aree idonee.

In seguito, con ogni probabilità, il presidio si trasferirà in viale Trento, sotto il Palazzo della Giunta, per mettere ulteriore pressione al Governo regionale che, invece, considera la proposta di legge popolare qualcosa di simile a un doppione. Un fatto è certo: «La protesta è democrazia», dice Davide Fadda, del Presidio permanente del Popolo sardo del porto di Oristano. «Non si può prescindere dalle 211mila firme, dalla volontà popolare. E, magari, schierarsi contro questa volontà». Per questo lunedì gli attivisti piazzeranno di nuovo le tende in via Roma. «Il fatto che la legge sulle aree idonee sia in discussione la settimana prossima ci ha spinto a rimodulare i piani», ha detto l’avvocato Michele Zuddas, al terzo giorno di sciopero della fame proprio per la Pratobello 24. «Ma presidieremo il Palazzo per far sentire che ci siamo e che non molliamo di un centimetro». Intanto, dentro il Consiglio regionale, mentre Forza Italia ha fatto sapere che la Pratobello è l’unica legge, Stefano Tunis (Sardegna 2020) prende un’altra strada: «Ribadiamo ancora una volta la necessità», ha spiegato Tunis, «di fermare l'iter del disegno di legge della Giunta sulle aree idonee ad ospitare impianti energetici da fonti rinnovabili, per unificarlo con la norma di iniziativa popolare Pratobello 24».

