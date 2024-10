Pratobello, i Comitati: «Andremo fino in fondo per rispetto dei sardi» 

Pratobello 24 non è una proposta di legge qualsiasi: il testo è stato accompagnato «da una mobilitazione senza precedenti in Sardegna, in Italia e in Europa». Per questo i presidenti dei gruppi di maggioranza «hanno sbagliato a non concedere il ricorso alla procedura d’urgenza per l’approdo in Aula senza passare dalle segrete stanze delle commissioni». I comitati contro la speculazione energetica e promotori della legge delle 210mila firme fanno il punto dopo la bocciatura della conferenza dei capigruppo, invitano a un ripensamento e assicurano di essere intenzionati a combattere ancora, sempre con metodi democratici e pacifici. «Siamo qui per comunicare ai sardi, soprattutto a quelli che hanno sottoscritto la proposta di Pratobello, che siamo vivi e abbiamo intenzione di portare avanti la battaglia con forza», ha spiegato ieri in una sala dell’Hotel Italia a Cagliari il padre della proposta, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu. Con lui, Michele Zuddas, avvocato da mesi in prima linea nella battaglia contro gli speculatori, e Maria Grazia Demontis, della Rete della Gallura.

«Testo snobbato»

«La Pratobello seguirà un iter normale, qualcuno dice “come qualsiasi altra legge”, ma questa non è una legge come le altre», osserva Mereu, «è un testo voluto da tante persone, ora snobbato e messo all'angolo, come pensano di mettere all'angolo il movimento promotore. Ma noi non recederemo dall'impegno preso con i sottoscrittori e porteremo avanti la lotta con metodi democratici per svegliare la classe politica regionale e nazionale. E chi rema contro non pensi che abbandoneremo. Andremo fino in fondo per rispetto dei firmatari».

Zuddas ha chiarito alcuni punti emersi dal 2 ottobre, giorno della consegna delle firme: «Sinora hanno parlato solo i nostri oppositori, ci hanno detto che Pratobello è una legge incostituzionale, invece il testo si rifà all’articolo 3 (sulla competenza esclusiva della Regione in materia urbanistica) dello Statuto, che a sua volta è una legge costituzionale». La proposta, ha aggiunto, «è stata accompagnata da una mobilitazione senza precedenti, e pretendiamo rispetto per chi ha firmato, e chiediamo che vada al voto direttamente in Aula. I capigruppo di maggioranza ci ripensino». C’è poi un altro aspetto: «Le Marche hanno chiesto una proroga di 90 giorni per l’attuazione del decreto legislativo Pichetto Fratin, quindi non c’è neanche l’urgenza di approvare entro gennaio il ddl Aree idonee». Questo dimostra «che c’è la volontà politica di mettere da parte la legge di Pratobello a favore di una legge che risponde ai diktat romani».

«Non arretriamo»

Demontis ribadisce «l’importanza di questo strumento di tutela integrale del nostro territorio. Non arretreremo di un centimetro. Ci hanno attribuito atteggiamenti violenti, ma noi vogliamo solo esercitare la democrazia diretta. E vogliamo che Pratobello entri in Aula integra». Entrambi, Zuddas e Demontis, hanno ricordato le differenze tra Pratobello 24 e ddl Aree idonee: «La prima è un atto politico, espressione del diritto di autodeterminazione dei sardi, il secondo è un atto normativo, espressione della subordinazione della politica sarda a quella italiana, il frutto della politica coloniale italiana mai interrotta, anzi consolidata dal decreto Draghi a cui il ddl Aree idonee ubbidisce supinamente».

