“Pratobello”, firma il sindaco 

È partita anche a Serdiana la raccolta di firme per la regolamentazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. In Municipio sono disponibili i moduli per sottoscrivere l’iniziativa di referendum consultivo in materia di eolico e fotovoltaico promossa dal Comitato regionale per il “no”. È possibile firmare anche a favore della proposta di legge popolare “Pratobello” a sostegno della Regione contro le speculazioni energetiche e la devastazione del paesaggio il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.30 e il venerdì dalle 11 alle 13.

Tra i primi a firmare, il sindaco Maurizio Cuccu che in questi giorni, insieme agli altri colleghi della zona, sta elaborando le osservazioni al progetto di un parco eolico da 78 MW nei territori di Serdiana , Dolianova , Sant’Andrea Frius e San Nicolò Gerrei presentato dalla società Sedda Perdonau Wind Srl. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA