Pratobello è materia di studio 

Orgosolo scommette sulla valorizzazione della storia sarda, in sinergia con la scuola primaria Deffenu. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha donato agli alunni delle classi terza, quarta e quinta dei libri dedicati alla storia locale, in collaborazione con l’associazione Assemblea Natzionale sarda, nell’ambito del progetto “Storia sarda nella scuola italiana”, coinvolgendo oltre cento bambini.

L’iniziativa

La scelta parte da lontano. «Ci siamo guardati attorno rendendoci conto di come nelle nostre scuole si stia sempre parlando meno della nostra identità - dice il vicesindaco e assessore alla Cultura Peppino Rubanu - un patrimonio immenso che sta rischiando di scomparire. Abbiamo così deciso di invertire la tendenza, avendo a cuore la formazione dei nostri concittadini, partendo proprio dai più piccoli». Continua: «Insieme a S’Assemblea sarda, abbiamo donato ai bambini alcune copie di Sa Die Sa Sardigna, la storia da colorare, Eleonora D’Arborea e la Carta de Logu. Sono rimasti entusiasti, i docenti pure, mostrandoci pieno supporto». Dopo la cerimonia di consegna alla presenza di Rubanu, Piero Fancello (insegnante) e Cinzia Masuri, antropologa della cooperativa dei servizi turistici di Dorgali, lo sguardo è già proiettato sul futuro.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro posto in atto - dice Fancello -. Abbiamo iniziato quattro anni fa a, Dorgali, come gruppo locale e siamo felici di essere approdati a Orgosolo. Siamo un’associazione che si batte anche per la promozione culturale fra i giovanissimi. Non possiamo che ringraziare la comunità locale per aver creduto in noi, ragioneremo su prossime iniziative».

Altri progetti

L’amministrazione locale è pronta a sposare altri progetti.

«Continueremo a collaborare insieme - aggiunge il vicesindaco Rubanu -. Il risultato di questi giorni fa parte di un disegno più ampio. Di recente, abbiamo organizzato dei laboratori artistici, legati alla valorizzazione della lingua sarda, insieme a Fonni e Orani». Ne sono un esempio le installazioni “Tramas de Unidade” esposte in Municipio e di Buggerru con cui è nato un gemellaggio: «I bambini, ispirandosi ai moti di Buggerru, hanno creato un parallelo con Pratobello. Un’opera bellissima, che rappresenta la grande passione dei nostri studenti. Ne abbiamo donato una copia anche agli amici sulcitani, a cui siamo profondamente legati». Orgosolo non si ferma qui: «Abbiamo già rinnovato la collaborazione con Fonni e Orani, partecipando anche quest’anno al progetto regionale sulla lingua sarda. Guardiamo ad un futuro a difesa della nostra cultura», conclude Peppino Rubanu.

