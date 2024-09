Pratobello, cresce l’attesa per la manifestazione  

La campagna per la raccolta delle firme per la Legge di Pratobello è terminata, ora i comitati sono impegnati nel controllare che le ultime incombenze si concludano con regolarità.

Verifiche

Il lavoro più grosso ora spetta ai Comuni, che dovranno “legare” ogni singola firma al numero di iscrizione del cittadino alle liste elettorali del paese o la città di residenza. E se questo lavoro è senz’altro più facile nei piccoli centri, sarà un po’ più complicato nelle città, dove gli uffici sono già gravati da altri incarichi. Comunque, in due settimane i plichi con le oltre centomila firme di cui parlano comitati e proponenti dovrebbero essere pronti e sigillati per la partenza alla volta di Cagliari.

La consegna

Il 2 ottobre, nella sede del Consiglio regionale, le firme saranno consegnate al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. In contemporanea, attorno al Palazzo di via Roma andrà in scena una manifestazione, con ogni probabilità un flash mob per ricordare alla classe politica sarda che le centomila firme non possono non essere considerate dalla politica sarda. Del resto, il promotore della Pratobello, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, ha più volte invitato la massima assemblea sarda ad assumere come propria la proposta di legge di iniziativa popolare per aprire una vertenza con lo Stato.

Assemblee

Prima del 2 ottobre saranno riunite assemblee per decidere come organizzare la manifestazione di Cagliari e come portare avanti la protesta.

