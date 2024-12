Pratobello, a gennaio le sfide decisive 

Il programma è presto fatto. Saranno coinvolti anche i bambini nello Sveglione di Capodanno, il 31 dicembre, sotto il Palazzo del Consiglio regionale. A deciderlo sono stati, domenica a Santa Giusta, durante una riunione conviviale, gli attivisti del Presidio del popolo sardo, gruppo che si è già distinto nel presidio del porto di Oristano l’estate scorsa e che ha partecipato attivamente alle manifestazioni fin qui portate avanti dalla Rete Pratobello.

Il presidio

La sensibilizzazione, però, secondo gli attivisti non va in vacanza: «Per noi non ci possono essere feste», dice Davide Fadda, «e per questo il 31 dicembre saremo in via Roma. Doneremo ai bambini le bandierine con la scritta “No Aree idonee” e sensibilizzeremo prima del veglione i cagliaritani sull’assalto eolico senza precedenti sferrato contro l’Isola». Striscioni e tende, dunque, faranno la loro ricomparsa in via Roma dopo la grande rivolta che, in autunno, aveva portato perfino all’occupazione dell’Aula da parte delle donne della Rete Pratobello. Ma la proposta di legge di iniziativa popolare che, durante l’estate scorsa, ha raccolto 211 mila firme, è stata accantonata per l’approvazione di un altro strumento normativo, quello delle aree idonee.

La strategia

Il 5 febbraio è il termine massimo dato al Governo per il ricorso alla Corte costituzionale proprio sulla legge aree idonee, mentre il 14 gennaio dovrebbe sapersi qualcosa di definitivo sul fronte della cosiddetta moratoria. A questi si aggiunge un altro appuntamento, il 25 febbraio, data entro la quale il Tar Lazio dovrà pronunciarsi sullo stesso decreto Pichetto Fratin sulle aree idonee, aprendo un contenzioso amministrativo che potrebbe inficiare anche le norme appena approvate dal Consiglio regionale. Insomma, qualche possibilità che l’Isola resti scoperta dal punto di vista urbanistico è in piedi. Ma, per ora, prevale la linea dell’attesa: «Di certo gennaio sarà il mese della ripresa della mobilitazione», dice il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, padre della legge di Pratobello. «Manifestazioni come quella del Presidio del popolo sardo servono per tenere desta l’attenzione in una fase di transizione delle trattative. A gennaio, quando il quadro sarà pià definito, le manifestazioni avranno gli endorsement di tutta la Rete Pratobello».

RIPRODUZIONE RISERVATA