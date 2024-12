Pratobello ‘25, la nuova sfida per la Sardegna 

Doveva essere una proposta di legge di iniziativa popolare. In un attimo, sotto il torrido caldo d’agosto, è diventata ribellione austera e composta di un popolo intero, quello sardo. I fotogrammi sono impressi nell’album di un anno che se ne va e di uno nuovo che arriva, carico di tensioni e speranze. È vigilia di ferragosto, nell’anno 2024. A Nuoro le rampe delle scale del Municipio sono sovraccariche di cittadini con la carta d’identità in mano, pronti a vergare quella legge diventata simbolo della difesa ad oltranza dell’Isola contro la speculazione energetica che si sta abbattendo come uno tsunami sulla terra di Sardegna. Nel cuore di Sassari, nella centralissima piazza Castello, le file dei sardi liberi sono lunghe per giorni interminabili. A Orgosolo, capitale ideale di questa sommossa di coscienze, firmano le giovani donne di oggi e quelle del lontano 1969, l’anno della rivolta di Pratobello.

Ragione e dignità

Simboli scolpiti nei murales che invocano « concime non proiettili », in memoria di quella servitù militare di Stato che 55 anni fa gli abitanti del centro barbaricino respinsero con la forza della ragione e il coraggio della dignità. L’effetto contagio scatena un’estate di ribellione spontanea in tutta l’Isola, da nord a sud, dall’entroterra alla costa, come se tutti avessero compreso quel nefasto progetto capace di trasformare un’Isola-paradiso in una mega zona industriale, cancellando per sempre un paesaggio unico ed esclusivo, identitario e illibato. Il filo rosso tra la rivolta di Pratobello e la proposta di legge di iniziativa popolare, da cui prendere il nome, è molto più di un richiamo alla storia. È un ponte ideale che unisce il simbolo della rivolta del 1969 ai giorni d’oggi, con quella forza antica dispiegata contro gli abusi e i soprusi, capace, firma dopo firma, di squarciare un varco nel muro invalicabile degli affari, della speculazione, delle lobby internazionali, tutte protese a cancellare, a colpi di rotanti grattacieli d’acciaio e infinite graticole di silicio, promontori e orizzonti esclusivi della terra di Sardegna. Pratobello, in questa storia moderna di coscienza e ribellione, non è solo un luogo, ma diventa simbolo, icona di una rivolta pacifica, sentimento collettivo che invoca autodeterminazione e ideale protagonismo di un popolo nelle scelte per il futuro.

Tamburi di guerra

Oggi, in ogni anfratto dell’Isola, il nome di Pratobello risuona come un tamburo di guerra, dai paesi della Barbagia alle terre agricole del Campidano, dalle pendici del Limbara a quelle del Monte Linas, dal Marganai a Monte Arcosu. Non una semplice protesta, ma una rivoluzione sociale e civile, culturale e politica, un'onda lunga che unisce passato e futuro, intrecciando speranza e determinazione. Una consapevolezza cresciuta negli ultimi anni, sin dagli albori del nefasto piano messo in campo dal Governo Draghi nel 2021, tutto proteso a fare della Sardegna la batteria d’Italia, devastando ambiente e paesaggi seppellendoli con pale eoliche ciclopiche e migliaia di ettari di pannelli fotovoltaici.

Luce sul buio

Le inchieste, gli approfondimenti, la cronaca dei media del Gruppo de L’Unione Sarda, sin dall’inizio, hanno scoperchiato il sistema, rompendo il muro dell’omertà, il silenzio del potere, il dietro le quinte di centinaia di progetti presentati da faccendieri, lobby e potentati finanziari e petroliferi. Un lavoro puntuale e inattaccabile delle redazioni del Gruppo editoriale ha smontato pezzo per pezzo i progetti presentati dagli americani e dai cinesi, dagli israeliani e dai tedeschi, passando per francesi, spagnoli e norvegesi. Un assalto pianificato in ogni dettaglio, un’invasione che doveva compiersi con la complicità del potere e il silenzio di giornali e televisioni. Così non è stato. Le pagine de L'Unione Sarda, anche se a volte in solitudine, hanno svelato i retroscena oscuri della speculazione energetica, smascherando progetti e progettisti, mediatori e contratti capestro, società da quattro soldi cedute, poi, sottobanco per decine di milioni di euro.

Svelate le lobby

I più grandi gruppi finanziari al mondo scovati dietro anonime “srl” da diecimila euro, dalla JP Morgan, la più grande banca d’affari americana, ai petrolieri più incalliti, dalle multinazionali straniere a quelle di casa, passando per Enel ed Eni. In questa operazione è emerso di tutto, con un rischio su tutti, denunciato da Luigi La Rocca, il Soprintendente nazionale del Pnrr, l’unico baluardo di difesa dell’Isola nei palazzi di Roma: si rischia di trasformare il «paesaggio identitario» della Sardegna in un «paesaggio industriale», annientando valori ambientali e archeologici, cancellando l’essenza stessa dell’Isola. Una denuncia giornalistica sistematica di ogni progetto, contrastata con slogan da quattro soldi da pseudo ambientalisti filo guidati dalle multinazionali energetiche, disturbate non poco dall’incedere nell’opinione pubblica sarda dei fatti documentati raccontati dai media del nostro gruppo editoriale.

Sardi in azione

I sardi, con pazienza granitica, hanno osservato, compreso, e poi, ad agosto dell’anno che ci lascia, agito, con un impeto senza precedenti nella storia dell’Isola. Quando i database del Comune di Orgosolo, promotore della legge Pratobello, insieme ai comitati sparsi in tutta l’isola, hanno cominciato a macinare i primi numeri si poteva presagire un successo, ma mai come quello che la notte del primo ottobre veniva impresso a numeri cubitali nella prima pagina de L’Unione Sarda: 210.000 firme, un popolo in marcia, tutte raccolte nel cuore dell'estate, respiro profondo di una terra che si rifiuta di essere profanata.

Coscienza collettiva

La “conoscenza” di quel che stava accadendo si è prima trasformata in scintilla, divenendo ben presto coscienza collettiva, trasformando quelle pietre lanciate nello stagno in cerchi concentrici sempre più ampi, convinti e determinati, raggiungendo ogni angolo dell'Isola. Un'onda potente di consapevolezza che ha travolto lobby e politica, disarmato omertà e complici silenzi di Palazzo. Lo hanno capito tutti, del resto: Pratobello è difesa imponente del territorio, è difesa sacrosanta dell'identità sarda. Un’immensa partecipazione democratica che non ha precedenti dal 1948, data di approvazione dello Statuto Autonomo Speciale della Sardegna. Nessuna bandiera di partito, ma un solo vessillo: quello della difesa ad oltranza dell’Isola.

Statuto, il pilastro

E non è un caso che la legge Pratobello, accompagnata il 2 ottobre scorso da una fiumana di braccia dentro il Palazzo del Consiglio Regionale, si fonda proprio sul pilastro più forte e autorevole della “Carta Costituzionale” della Sardegna, lo Statuto sardo. Una norma di rango costituzionale che vale molto più del termine stesso che la esprime: “Urbanistica”. In realtà l’art.3 lettera “f” dello Statuto va ben oltre il mero significato tecnico: l’urbanistica è di fatto governo del territorio, potere di decidere in casa propria il proprio sviluppo e la conseguente pianificazione territoriale. Insomma, sardi padroni in casa propria. Una moderna visione dell’urbanistica che va ben oltre l’edificato e l’edificando, per rendere omogeneo e sinergico l’intero territorio regionale, dalle aree agricole a quelle montane, dalle fasce costiere ai patrimoni archeologici e ambientali. Pratobello non si ferma all’aspetto legislativo: impone un divieto assoluto, senza mediazioni, alla devastazione del territorio, salvaguardando la transizione energetica dei sardi, e per i sardi, pianificando l’utilizzo più razionale delle superfici coperte disponibili, tutelando l’autoconsumo produttivo, impedendo in ogni modo la speculazione energetica e finanziaria sulla testa della Sardegna e dei sardi.

Il bivio del semestre

L’Isola, già dai primi mesi del prossimo anno, si troverà, dunque, davanti ad un crocevia decisivo: la potenziale, e quasi certa, incostituzionalità delle norme approvate dal Consiglio Regionale, sia la moratoria che la legge sulle aree idonee, e la loro evidente inefficacia dinanzi alla speculazione che avanza. Nei prossimi mesi si deciderà tutto. Se la Corte Costituzionale dichiarerà incostituzionali le norme approvate dalla Regione, l’Isola sarà senza protezione alcuna, lasciata alla mercé degli speculatori più incalliti. Lo scenario che si prospetta è chiaro: Roma preme, le multinazionali scalpitano, i faccendieri pronti a far bisboccia. La Sardegna a quel punto avrà solo un’arma da mettere in campo: lo Statuto Speciale, con la competenza primaria in materia di «Urbanistica», norma di rango costituzionale, superiore ad ogni Decreto Draghi e a qualsiasi norma ordinaria dello Stato. La classe politica e le istituzioni regionali a quel punto dovranno scegliere: far devastare l’Isola con 3.000 pale eoliche terrestri, 1.500 aerogeneratori offshore e oltre 70.000 ettari destinati a pannelli fotovoltaici oppure anteporre a tutto questo lo scudo di “Pratobello”, con l’autorevolezza costituzionale dello Statuto sardo e la determinazione di un popolo in marcia, con l a forza della ragione e il coraggio della dignità.

