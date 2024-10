«Pratobello 24, tempi brevissimi per la verifica» 

Pratobello 24 sta per arrivare nelle commissioni. La conferma è arrivata ieri dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che sta monitorando la verifica delle 210mila firme consegnate quasi una settimana fa dai Comitati contro la speculazione energetica. Sull’esame delle sottoscrizioni sta lavorando una task force formata da alcuni dipendenti del Consiglio. Sarà sufficiente dimostrare la validità di diecimila delle oltre duecentomila firme raccolte, cioè la soglia minima richiesta dallo Statuto per consentire alle proposte di legge di iniziativa popolare di essere incardinate nell’iter consiliare.

In commissione

Ultimata la verifica, il testo sarà assegnato alle commissioni Urbanistica ed Energia presiedute da Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas (Pd). Come per il disegno di legge sulle Aree idonee, i parlamentini lavoreranno assieme.

«Gli uffici sono operativi e stanno facendo tutte le verifiche del caso stabilite dai regolamenti e dal nostro Statuto», ha spiegato ieri Comandini. Annunciando che «in tempi brevissimi verrà verificata la congruità delle diecimila firme necessarie per assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle commissioni competenti». Poi, «noi abbiamo un testo definito che è quello sulle Aree idonee e che ha già concluso il suo percorso in commissione. Credo che non ci sia alcuna sovrapposizione, se non una discussione su temi importanti che sono quelli dei firmatari e nello stesso tempo dei legislatori». L’obiettivo è quello di «tutelare il territorio, ma con chiarezza all’interno di una transizione energetica su cui la Sardegna vuole essere protagonista».

Se l’iter prosegue velocemente, è tuttavia da escludere che la proposta delle 210mila firme possa percorrere la corsia preferenziale per l’ingresso immediato in Aula.

Iter regolare

Per ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dal regolamento del Consiglio regionale serve il consenso di tutti i capigruppo, e quelli di maggioranza – pur con motivazioni differenti – premono perché la proposta di iniziativa popolare segua l’iter “normale” con l’esame nelle commissioni.

Concetto ribadito nei giorni scorsi dalla stessa presidente della Regione Alessandra Todde. Da parte loro, i presidenti delle commissioni quarta e quinta cercheranno da subito di capire se la proposta popolare contenga norme che possano andare a integrare il ddl Aree idonee. Ed è evidente che se quest’ultimo sarà impugnato dal Governo, si cercherà di evitare che Pratobello comprenda disposizioni simili a quelle già sotto osservazione. A proposito delle Aree idonee, il ddl ha ultimato l’iter nei parlamentini. Ora c’è da aspettare il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali. Dopodiché, la minoranza chiederà i dieci giorni di tempo che le spettano da regolamento per preparare la relazione di minoranza. Il testo potrebbe approdare in Aula già dopo il 20 ottobre. (ro. mu.)

