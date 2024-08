«Pratobello 24 subito in Aula» 

La Pratobello 24 sta per arrivare in Consiglio regionale e il centrodestra chiede la migliore accoglienza possibile. «Proponiamo l’approdo direttamente in Aula attraverso la procedura d’urgenza», ha annunciato ieri il segretario regionale e deputato di Forza Italia Pietro Pittalis. Il ricorso all’articolo 102 del regolamento consiliare serve a evitare le sabbie mobili delle commissioni e, nel caso specifico, a «mettere in campo uno strumento che possa davvero fermare la speculazione in atto nel nostro territorio rappresentata dal proliferare di richieste autorizzative per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili». FI è il partito del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin che ha firmato il decreto sulle aree idonee. Ma, sottolinea il parlamentare nuorese, «si tratta di un decreto firmato sulla base dell’intesa Stato-Regioni e in attuazione di un provvedimento il cui iter è stato avviato dal governo Conte e approvato dal Governo Draghi». Insomma, «un atto dovuto».

«Moratoria inutile»

D’altronde, aggiunge il parlamentare nuorese, «un Campo largo sempre più confuso ha approvato una moratoria senza tener conto della legislazione italiana ed europea e che, infatti, è stata impugnata». Bene invece la proposta di iniziativa popolare «per i suoi contenuti con il riferimento alla competenza primaria in materia urbanistica ed edilizia». Ciò che, secondo il responsabile del partito per l’energia Marco Tedde, «dovrebbe garantire alla Pratobello di passare l’esame della Corte Costituzionale». «Serve una risposta immediata sul tema delle energie alternative – hanno dichiarato il capogruppo Angelo Cocciu e il consigliere Ivan Piras – e per questo proporremo a tutti i capigruppo la sottoscrizione della procedura d’urgenza». Per il passaggio direttamente in Aula serve un sì unanime. «Chi si opporrà», ha chiarito ieri Pittalis, «se ne prenderà anche la responsabilità». A sostegno della legge anche Edoardo Tocco, capogruppo di FI al comune di Cagliari: «C’è l’ipotesi di impianti offshore nel nostro golfo, abbiamo presentato un odg in Consiglio sul quale auspichiamo massima condivisione».

Metanizzazione

Pratobello a parte, Pittalis auspica «stanziamenti adeguati, nella prossima finanziaria, per le comunità energetiche, ma anche la ripresa del progetto di metanizzazione». Il deputato Ugo Cappellacci, infine, ricorda che «la posizione di Forza Italia è coerente con quanto fatto a partire dal 2010, quando con due precise delibere di Giunta abbiamo contrastato sul nascere le ipotesi di speculazione con l’eolico sia a terra che a mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA