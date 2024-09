Pratobello 24, sottoscrizioni sino al 16 settembre 

L’obiettivo è crescere ancora. Sino alla fine. Per continuare a macinare sottoscrizioni oltre la soglia già raggiunta delle 70mila firme, sette volte in più delle 10mila richieste dalla normativa. Per Pratobello 24 da qui al 16 settembre – ultimo giorno utile per sostenere la legge di iniziativa popolare – ci sono ancora banchetti, eventi e un flash mob in tutta l’Isola.

Oggi a Cagliari, si può firmare davanti al mercato di San Benedetto, dalle 8 alle 14, mentre a Pattada, nel pomeriggio, è in programma un incontro con i cittadini. La Pratobello 24 verrà spiegata dal sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, promotore della legge, e dall’avvocato Michele Zuddas. Domani, per il testo normativo che ferma la speculazione delle rinnovabili si può firmare alla festa di San Maria a Uta, dalla mattina sino a sera, nell’omonima piazza. A Chiaramonti, invece, si trasferiranno Mereu e Zuddas per un altro incontro con i cittadini.

Lunedì 9 settembre, nuova raccolta di sottoscrizioni a Nuoro, all’Eurostock spazio bar, in via Resistenza 18, dalle 10 alle 19,30. A Cagliari l’evento clou della settimana, voluto dal comitato “Bentu de libertadi”, è in programma a Marina Piccola. Si comincia alle 17 e sino a mezzanotte accanto ai banchetti troveranno spazio la musica e le poesie.

"Stop devastazione rinnovabili” è invece il nome scelto per il flash mob di Sassari, ideato da Sa Domo de totus. Il ritrovo è in piazza Castello alle 17, «la firma è solo l’inizio». Mezz’ora più tardi il via agli interventi. Alle 19 la performance: «Alzeremo una penna al vento», spiegano gli organizzatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA