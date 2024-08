Pratobello 24, si moltiplicano le adesioni 

La raccolta delle firme per la Legge di Pratobello va avanti a gonfie vele. La sottoscrizione procede a Monserrato e a Quartucciu, dove si registrano nuove e autorevoli adesioni. Ma è un po’ in tutta la Sardegna che la raccolta, caldeggiata anche dai sindaci, va veloce. Nel Medio Campidano, ma anche nei paesi del Sulcis, la rivendicazione contro l’eolico ora segue binari giuridici ben precisi. Si può firmare fino al 16 settembre.

Cagliaritano

A Monserrato e a Quartucciu sono i primi cittadini Tomaso Locci e Pietro Pisu a caldeggiare la Pratobello 24: ieri l’hanno sottoscritta. Gli interessati possono firmare i moduli a Monserrato, in via San Lorenzo 1, piano terra. Gli orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 17. A Quartucciu, invece, all'ufficio elettorale del Comune in piazza Manzoni da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17. È essenziale presentare un documento di riconoscimento valido per poter apporre la propria firma. «Attraverso il sito istituzionale e i messaggi whatsapp stiamo informando i nostri cittadini. Tantissimi monserratini sono già venuti a firmare contro lo scempio delle pale eoliche e del fotovoltaico spregiudicato», commenta il Tomaso Locci, sindaco di Monserrato. Dello stesso avviso il primo cittadino di Quartucciu Pietro Pisu: «Si tratta di un momento di alto senso civico», argomenta. «Il tema della speculazione sulle rinnovabili è fortemente sentito e diffuso fra i sardi. Invitiamo tutti i cittadini a sottoscrivere il documento affinché giunga alto il monito a tutela e autodeterminazione delle scelte sui nostri territori». Una volta raggiunto l’obiettivo delle diecimila firme (anche se si spera di arrivare a cinquantamila), la Legge di Pratobello sarà in grado di approdare in Consiglio regionale. Obiettivo caldeggiato anche dal sindaco di Villasimius Luca Dessì, che ha sottoscritto la proposta.

Medio Campidano

La raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare va forte anche nel Sulcis Iglesiente (si segnalano le adesioni dei sindaci di Nuxis Romeo Ghilleri e di Sant’Anna Arresi Paolo Dessì) e nel Medio Campidano. A Serramanna, oltre alla possibilità di firmare negli uffici municipali in base ai consueti orari di apertura, sarà possibile farlo oggi, dalle 8 alle 13, nel mercato settimanale di via XXV Aprile, angolo via Gioberti. «L'iniziativa nasce dalla necessità di preservare l'unicità del territorio sardo, contrastando le minacce di speculazione e degrado ambientale. La tutela dell'ambiente e delle tradizioni locali è vista come un elemento fondamentale per il benessere delle future generazioni e per lo sviluppo economico sostenibile dell'Isola», scrivono in un comunicato il consigliere del gruppo gruppo “Serramanna Futura”, Carlo Pahler, e Michele Melis del coordinamento territoriale Unidos. Anche a Pabillonis si procede, come in numerosi centri della Marmilla. È possibile firmare a Collinas, Furtei, Gesturi, Genuri, Las Plassas, Lunamatrona, Segariu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. A Setzu «i cittadini sono stati informati tramite il servizio di messaggistica comunale e le risposte sono buone», ammette il sindaco, Sandro Palla. Firme anche a Barumini: il primo cittadino Michele Zucca aggiunge che «si tratta di un’importante iniziativa, legislativa, ma anche con la funzione di legittimare e trasformare la protesta, in una pretesa di autodeterminazione del popolo sardo». Infine, da lunedì anche Pauli Arbarei si attiverà per la raccolta delle sottoscrizioni.

