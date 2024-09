Pratobello 24, scende in campo anche la scuola 

Scende in campo anche la scuola. Mercoledì, in via Roma a Cagliari, la manifestazione per la consegna delle firme della Pratobello 24 e lo sciopero dei Cobas coincideranno. Nei primissimi punti della piattaforma del sindacato della scuola c’è quello “contro le norme coloniali che consentono la speculazione energetica in Sardegna e per una vera autodeterminazione delle risorse energetiche da parte del popolo sardo”. Un’adesione in grande stile all’iniziativa che i comitati contro l’eolico e il fotovoltaico stanno organizzando per la consegna delle firme della proposta di legge di iniziativa popolare, per protestare contro la speculazione energetica in Sardegna.

Le firme

Il sindaco di Orgosolo annuncia: «Le firme raccolte a ieri sera sono 133mila, ma mancano quelle di altri cento Comuni», ribadisce Pasquale Mereu, il promotore della proposta di legge che punta sull’urbanistica per far valere la specialità della Sardegna in materia e mettere un freno definitivo all’assalto delle multinazionali dell’energia. «È quindi possibile che, già domenica, possano essere superate le 150 mila sottoscrizioni ufficiali».

Al lavoro

Per tutta la giornata il primo cittadino orgolese ha accolto nel Municipio le sottoscrizioni che sono arrivate da tutti i centri dell’Isola, trasportate dai volontari. Secondo Luigi Pisci, del comitato Sarcidano, ora la politica sarda dovrà tenere conto della richiesta che emerge dalla mobilitazione. Riallacciandosi ai concetti espressi avant’ieri, a margine dell’audizione davanti alle commissioni Governo del territorio e Attività produttive, ha affermato: «Una valanga di firme sta per invadere il Consiglio regionale che dovrà per forza discutere subito la Pratobello in Aula», dice. «La politica, tutta, deve prendere atto della mobilitazione».

La manifestazione

Mercoledì arriveranno a Cagliari con autobus e mezzi propri attivisti da tutta la Sardegna. Nessuno si sbilancia in previsioni sul numero dei partecipanti: «Di sicuro saremo diverse migliaia». Molte adesioni sono state raccolte in Gallura: partiranno pullman alla volta di Cagliari sia da Olbia che da Tempio. Una cospicua partecipazione è attesa da Nuoro e dalla Barbagia, ma anche dal Sarcidano, da Sassari e dall’Oristanese dovrebbero presentarsi in via Roma numerosi.

Flash mob

«Non sarà una manifestazione di protesta, ma una grande festa», fa sapere Maria Grazia Demontis, del comitato Gallura. «Non ci interessa la quantità delle persone che parteciperanno, tra l’altro in un giorno infrasettimanale, con tutte le difficoltà che si pongono per molti nel raggiungere il capoluogo, ma la qualità dei valori che riusciremo a esprimere. Questo risveglio dei sardi, con una manifestazione di popolo, attraverso un flash mob, vuol dimostrare che abbiamo la forza per rivendicare la nostra sovranità sulla nostra terra».

Consigli riuniti

Alla manifestazione cagliaritana parteciperanno anche i sindaci: «Ai primi cittadini che non potranno venire a Cagliari, magari perché non hanno la possibilità di prendere un giorno di permesso dal lavoro, suggeriamo di convocare il Consiglio comunale in piazza», chiude il sindaco di Orgosolo. «Un modo alternativo per sostenere una protesta che mai, almeno con queste proporzioni, ha messo d’accordo praticamente tutti i sardi».

