Pratobello 24: «No ai nuovi impianti 

«È stato il quadro normativo italiano a rendere possibile la speculazione energetica e l’assalto alla Sardegna. La presidente Alessandra Todde dimentica, ancora una volta, che il primo atto normativo del progetto coloniale italiano fu il Dpcm di Draghi seguito dal decreto legislativo 199/ 2021 dello stesso Draghi. Ebbene, quando questi atti normativi, o diktat, vennero emanati, la presidente Todde faceva parte di quel Governo e quindi Lei li ha condivisi».

Michele Zuddas, sostenitore della Pratobello 24, la proposta di legge di iniziativa popolare (quasi 211mila firme raccolte in tre mesi) per la tutela del paesaggio dell’Isola minacciato dall’ assalto dell’eolico e del fotovoltaico, scrive una lettera aperta alla presidente della Regione per ribadire l’anima partecipativa del movimento e del coinvolgimento popolare.

«Se è da apprezzare», esordisce, «che per la prima volta la Presidente Todde parli della politica coloniale dello Stato Italiano ai danni della nostra terra, lo fa, tuttavia, lamentando che la politica coloniale è stata possibile a causa di un vuoto normativo». Così non è, puntualizza Zuddas, richiamando gli interventi del governo Draghi. «La Presidente attacca l’attuale governo e intanto obbedisce ai diktat, predisponendo un disegno di legge che, all’articolo 3, consente di derogare alle aree non idonee per mezzo di non meglio precisati strumenti di coinvolgimento dei territori». Per Zuddas in questo modo «si semplificano e promuovono nuovi impianti in aree non idonee».

RIPRODUZIONE RISERVATA