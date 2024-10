Pratobello 24, l’iter nelle commissioni inizia a novembre 

La Pratobello è in fase di verifica. In Consiglio regionale prosegue il riconteggio delle firme della proposta di legge di iniziativa popolare che punta sull’urbanistica per rivendicare la competenza esclusiva in materia e, così facendo, bloccare l’assalto eolico e fotovoltaico contro l’Isola. «Siamo parecchio avanti», informa il presidente dell’assemblea, Piero Comandini. «Direi a buon punto. Entro questa settimana, al massimo metà della prossima, le verifiche dovrebbero essere completate».

La verifica

Oggetto del riconteggio è solo la quota minima di sottoscrizioni richiesta perché la proposta di legge possa essere discussa: «Gli uffici riconteranno al massimo 10mila schede sulle quasi 211mila presentate in Consiglio, forse un migliaio in più», aggiunge Comandini. «Sta emergendo in qualche caso che ad aver sottoscritto la Pratobello 24 sia stato anche qualche sardo residente fuori dall’Isola. Trattandosi di una raccolta regionale, questa volontà a favore della Pratobello non è valida. In ogni caso, non appena mi arriverà il verbale, inoltrerò la Pratobello alle commissioni, cosa che potrebbe accadere dal 21 ottobre in poi».

Il percorso

Il percorso, tuttavia, risentirà dei tempi di approvazione del ddl 45 sulle aree idonee che, proprio il 22, dovrebbe rientrare in commissione con il parere del Cal, il comitato per le autonomie locali. Quel giorno infatti sono convocate in seduta congiunta le commissioni Quarta (Attività produttive) e Quinta (Urbanistica). La minoranza potrà chiedere da regolamento fino ad altri dieci giorni per approntare la sua relazione e poi il ddl 45 approderà in Aula, dove potrebbe passare entro la metà di novembre.

L’approdo

Da quel momento in poi la Pratobello potrebbe iniziare la sua corsa in commissione. Quanto veloce possa essere non si sa. «La proposta di legge di iniziativa popolare seguirà l’iter già seguito per la cosiddetta moratoria e per il ddl 45», osserva il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi (M5S). È difficile stimare in quanto tempo la proposta di legge approderà in Aula: «Allo stato attuale è impossibile prevedere una data in quanto, entro il 30 novembre, va approvata per forza la variazione di bilancio, che bloccherà tutta l’attività delle commissioni. E successivamente c’è la Finanziaria, che vorremmo approvare entro il 30 dicembre». Antonio Solinas (Pd), a capo della commissione Attività produttive, rileva: «Il mio pensiero è quello del presidente Comandini, cioè che 211mila firme esprimono una forte volontà dei sardi che merita rispetto. Sui tempi tecnici, dopo l’approvazione del ddl 45, la Pratobello potrà arrivare in commissione, dove percorrerà l’iter previsto con la garanzia che cercheremo di fare il più in fretta possibile». Quindi la Pratobello potrebbe approdare davanti alla quarta e alla quinta commissione entro metà novembre? «Credo sia una possibilità reale», chiosa Solinas.

I coordinamenti

E i coordinamenti? Attendono. Fiduciosi a tempo determinato: «Non vorremmo che, dentro il Palazzo, non sapessero che farsene della Pratobello», osserva Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «È naturale che una legge debba seguire un certo percorso, ma quando parlano di rispetto su questa proposta di legge sottoscritta da larga parte dei sardi, esattamente a cosa si riferiscono? Noi continuiamo a vigilare, la piazza è sempre una soluzione, soprattutto se dovessero proseguire nell’opera di disconoscimento del percorso della Pratobello, il cui unico scopo è quello di preservare la Sardegna da sfregi che non merita. Anche perché», chiude Pisci, «ne ha già subito parecchi».

