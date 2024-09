Pratobello 24, le firme adesso sono 140mila «Il Consiglio regionale dovrà tenerne conto» 

La Sardegna scende in campo e si prepara alla grande manifestazione di mercoledì a Cagliari. “Un popolo in marcia” è il tema di un raduno ricco di significati, che porterà in via Roma, davanti al Consiglio regionale, diverse migliaia di manifestanti contro l’invasione eolica e fotovoltaica. È prevista infatti la consegna dei plichi con le firme della Pratobello 24. L’obiettivo massimo che i comitati si erano posti all’inizio dell’estate, dopo la manifestazione di Saccargia, sta per essere centrato. Ieri risultavano raccolte in tutta l’Isola 140mila firme, trasportate da tutti i centri della Sardegna alla centrale di riconteggio del Comune di Orgosolo. E per arrivare a 150mila il passo è ormai breve: «All’appello mancano una settantina di Comuni», dice il sindaco Pasquale Mereu, che nel pomeriggio attendeva in Municipio l’arrivo dei volontari con le sottoscrizioni di Alghero e della Planargia. «Ora sì, abbiamo raggiunto le 140mila firme, ma non avremo prima di stasera, al massimo domani mattina, il dato numerico ufficiale della campagna a sostegno della legge di Pratobello».

La proposta

Mereu è il proponente della proposta di legge di iniziativa popolare che fa leva sull’urbanistica per rivendicare la specialità dell’Isola in materia e, quindi, scongiurare lo sfregio in atto. Preferisce aspettare, prima di dare anche solo le proiezioni sui numeri conclusivi: «Li forniremo quando presenteremo i plichi, con le firme, in Consiglio regionale, nelle mani del presidente dell’assemblea Piero Comandini», prosegue il sindaco di Orgosolo. «Ora, semmai, mi preme sottolineare la rivolta di popolo dei sardi che, con una mobilitazione senza precedenti, si sta ribellando a un assalto coloniale. Il nostro territorio va preservato e la legge di Pratobello è l’unica strada per raggiungere questo risultato».

I sindaci

Oltre ai rappresentanti dei comitati, che si preparano a invadere il capoluogo con una quarantina di autobus (la metà dal centro dell’Isola), alla manifestazione di Cagliari parteciperanno – oltre ai Cobas della scuola – anche gli amministratori. Diversi sindaci, a cominciare da quello di Orgosolo, hanno convocato il loro Consiglio comunale a Cagliari, per dare forza alla rappresentanza del loro paese anche nella protesta. Arriveranno quindi sindaci, assessori e consiglieri comunali da ogni zona dell’Isola, ma sarà soprattutto la Barbagia a far sentire la sua voce.

I comitati

«La manifestazione di Cagliari accomuna e unisce tutti i territori dell’Isola, ma l’opposizione all’aggressione eolica e fotovoltaica, nel nome di una transizione energetica che soddisfa solo le esigenze di qualche multinazionale del settore, è soprattutto il no gridato senza mediazioni dalle zone rurali», argomenta Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «Dopo mercoledì la nostra mobilitazione passerà a un altro step , quello della difesa dei principi della Pratobello 24, che dovrà essere discussa quanto prima dal Consiglio regionale. Si aprirebbero molti problemi se questo non accadesse in tempi rapidi: c’è la volontà espressa in modo chiaro dai sardi da rispettare».

RIPRODUZIONE RISERVATA