Pratobello 24, l’adesione si allarga 

I comitati si moltiplicano, nonostante i distinguo, come la condivisione e le firme. La legittimazione popolare che la Pratobello 24 sta ottenendo non sembra avere precedenti. Le sottoscrizioni raccolte sono ormai prossime alle 50mila, l’obiettivo che si erano dati i sindaci e i comitati per dare forza alla proposta di legge di iniziativa popolare che individua nell’urbanistica la chiave per imporre divieti ai parchi eolici e alle distese fotovoltaiche che le multinazionali stanno realizzando e minacciano di realizzare ancora in Sardegna. Insomma, uno strumento legislativo in grado di superare la moratoria approvata dal Consiglio regionale, che il Governo ha poi impugnato, ma che – nei fatti – è risultata inefficace al blocco delle iniziative che i colossi dell’energia hanno in mente con i loro investimenti. E mentre i sindaci proseguono nell’opera di persuasione, invitando i cittadini a firmare per la Pratobello 24, si registra la condivisione della mobilitazione in atto da parte di personaggi pubblici che, per anni, hanno lavorato nel settore dell’Urbanistica in Sardegna. Ulteriore prova che, dopo il 16 settembre, il Consiglio regionale sarà chiamato a discutere in via prioritaria, ed eventualmente ad approvare, uno strumento normativo partorito dal basso .

Il tecnico

Gabriele Asunis, dirigente ora in pensione, ma che per anni ha guidato l’Urbanistica regionale, ritiene legittima la mobilitazione, anche attraverso l’utilizzo del sistema giuridico, per fermare una speculazione eolica e fotovoltaica senza precedenti: «Tutte le forme possibili, a maggior ragione quelle normative riguardanti il tema urbanistico, sono a mio giudizio lecite per rappresentare a pieno titolo la pluralità del popolo sardo in ordine agli effetti che pregiudicano la stessa stabilità del territorio, riducendone quei connotati che oggi come oggi sono l'elemento portante della nostra unicità nel contesto Mediterraneo». Asunis riflette anche all’impatto mediatico che la proposta di legge di iniziativa popolare potrà avere sulle istituzioni: «Di sicuro lo sta avendo sui cittadini», conclude Asunis, «a giudicare dalle firme raccolte finora. E sono certo che porterà qualcuno, io spero molti, a riflettere».

Il comitato

Intanto, si allarga il fronte dei comitati contro la speculazione energetica. Si chiama "Cagliari Città Metropolitana-Bentu de Libertadi" il nuovo organismo nato dall'esigenza di proteggere il Golfo degli Angeli dalla minaccia degli impianti off shore e dalla volontà di contribuire alla battaglia contro la speculazione energetica nell'Isola. «La scelta degli speculatori di presentare progetti sul Golfo degli Angeli, che giudichiamo scellerata, rischia di devastare uno dei paesaggi più iconici della Sardegna», è scritto in una nota della portavoce Alessandra Pinna, «con la conseguente deturpazione della vista sul mare che sarà inevitabile e visibile da tutta la città». La missione del comitato è chiara: «Combattere e lottare contro la speculazione energetica che mette in pericolo il nostro patrimonio naturale e culturale. Il nostro impegno è assolutamente neutrale dal punto di vista politico. Il nostro sostegno va esclusivamente al popolo sardo e cagliaritano, che da mesi esprime un forte dissenso nei confronti di questi progetti invasivi e speculativi». Nei primi giorni di settembre sarà organizzato un evento di protesta a Cagliari. «Il nostro obiettivo è salvaguardare il Golfo degli Angeli e il suo meraviglioso panorama per le future generazioni», chiosa Pinna. «Non ci fermeremo finché questo progetto non verrà bloccato e finché la devastazione dell’Isola non sarà fermata».

RIPRODUZIONE RISERVATA