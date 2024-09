Pratobello 24, la Sardegna si prepara 

La Sardegna si prepara alla manifestazione di mercoledì a Cagliari. “Un popolo in marcia” è il tema di un raduno ricco di significati, che porterà in via Roma, davanti al Consiglio regionale, diverse migliaia di manifestanti contro l’invasione eolica e fotovoltaica. È prevista infatti la consegna dei plichi con le firme della Pratobello 24. Ieri risultavano raccolte in tutta l’Isola 140mila sottoscrizioni, trasportate da tutti i paesi della Sardegna alla centrale di riconteggio di Orgosolo: all’appello mancano una settantina di Comuni. Intanto, una nostra inchiesta svela le mire eoliche delle multinazionali di gas e petrolio: dalla Saras all’Eni, dalla Repsol spagnola a Sorgenia tutte puntano al vento dell’Isola. Infine ieri sarebbe dovuto iniziare il blocco della Carlo Felice dalle 23 alle 23.30, all’altezza di Nuraminis, per un trasporto di pale eoliche. Non si sono viste, ma c’è tempo per una settimana.

