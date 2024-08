«Pratobello 24, la mia firma contro l’eolico» 

Ha voluto dare l’esempio ai suoi compaesani: Nello Cappai, sindaco di Guamaggiore ed ex consigliere regionale, ha firmato la proposta di legge del popolo sardo contro l’invasione indiscriminata delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici, un vero e proprio assalto speculativo, in atto in Sardegna: «Tutti i sardi devono essere uniti contro questa speculazione che mira a deturpare per generazioni il paesaggio della nostra Isola. È necessario cercare di vincere, tutti assieme. Il 16 settembre, ultimo giorno utile per firmare deve essere una data storica: più siamo, meglio è. Il Governo centrale ne dovrà pur tenere conto della nostra volontà». (s. sir.)

