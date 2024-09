Pratobello 24 in marcia: «Saremo migliaia da tutta la Sardegna» 

I comitati contro l’eolico e il fotovoltaico non si fermano. Le firme raccolte per la Pratobello 24 sono state oltre 120mila e si tratta di una mobilitazione senza precedenti in Sardegna. Ora c’è da riempire i bus che il 2 ottobre, da tutta l’Isola, raggiungeranno Cagliari per la manifestazione prevista a margine della consegna delle firme della legge di Pratobello. Saranno moltissimi anche i militanti che raggiungeranno il capoluogo regionale a bordo di mezzi propri, invadendo il cuore della città per far valere il principio secondo cui “il territorio sardo non si tocca”. In contemporanea, è stato chiesto a tutti i sindaci di convocare il Consiglio in piazza.

L’obiettivo

«Saremo migliaia da tutta l’Isola», dice Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «E sarebbe un risultato strepitoso, perché non andremo in via Roma per protesta ma, in un certo senso, sarà una festa, perché la consegna delle firme, oltre 120mila, nelle mani del presidente del Consiglio regionale, lo sarà».

Festa

Festa sì, ma ricca di significati, con annessi moniti alla politica regionale. Pisci ripete il concetto: «L'impressione è che tutti vorrebbero far finta di rispettare la Pratobello, ma in realtà è più probabile che vogliano disinnescarla oppure strumentalizzarla. Questo perché ne hanno paura. Chiediamo a tutti i partiti di portarla in Consiglio regionale e di approvarla così com’è o con i miglioramenti che ritengano opportuni. Saremo attenti osservatori del loro operato perché la mobilitazione non si fermerà alla consegna delle firme: con la delibera sulle aree idonee appena approvata dalla Giunta e la manifestazione del 2 ottobre alle porte, non c'è più alcun margine di manovra tra l'approvazione integrale della Pratobello o un suo tradimento». Al riguardo, i rappresentanti dei comitati sono stati convocati in audizione per mercoledì dalla commissione Urbanistica, in Consiglio regionale.

La convocazione

Il tema è proprio la delibera sulle aree idonee, criticata dai comitati che, non da ora, promettono battaglia. È in corso, non a caso, un’iniziativa parallela: i gruppi contro l’eolico stanno incitando i sindaci a deliberare l’assenza di aree idonee nel loro territorio, nello spirito della proposta di legge di iniziativa popolare che fa leva proprio sull’Urbanistica per rivendicare la specialità della Sardegna e, quindi, bloccare lo scempio eolico e fotovoltaico in atto.

La commissione

Ma il presidente della commissione Urbanistica Roberto Li Gioi (M5S) guarda avanti: «Siamo soddisfatti, nello spirito democratico delle istituzioni, dell’intervento dei comitati in audizione», ha detto Li Gioi. «Del resto, tutti vogliamo il bene della Sardegna. Resta inteso che si tratta di un’audizione, non di un dibattito. E che i tempi di intervento di tutti i cosiddetti portatori di interesse, attesi numerosi, avranno una durata precisa e precedentemente stabilita». Nell’attesa, sono previsti alcuni incontri tra i volontari che hanno partecipato alla raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare in questi mesi.

Le tappe intermedie

A Orgosolo i comitati si riuniranno il 28 settembre, mentre a Olbia è prevista una riunione il giorno dopo. E saranno occasioni importanti per fare il punto sulla mobilitazione, così da strutturarne anche il “dopo”. Ma c’è da chiudere la prima partita, con la consegna delle firme della legge di Pratobello e la grande festa-manifestazione con flash mob in via Roma a Cagliari. Il resto verrà in seguito.

