Pratobello 24, firme record al mercato 

Nonno Romano (Madau), 94 anni, grinta da ragazzino e mente veloce che si fatica a starle dietro, sarebbe il capo perfetto della rivolta. «Sardi dormienti, è ora di reagire. Il futuro dell'Isola è nelle nostre mani». E chiude con un immancabile: « Ajò, andaus tottusu a votai impari ». Arriva al mercato di San Benedetto a mezza mattina, quando la raccolta firme Pratobello 24 ha già superato le duecento adesioni, con la fila all'ingresso che va oltre le porte a vetri e mette insieme i sardi che non si rassegnano ai campi di pale eoliche e al tappeto di pannelli fotovoltaici. Allora lo dicono in coro e pure piuttosto seccati, mentre posano le buste della spesa e sfidano il sole feroce dell'ennesima giornata da bollino rosso, che no, non sono disposti ad accettare quello che educatamente definiscono «scempio, per non dire altro».

Spesa e proteste

Inizia mezz'ora dopo le otto, la processione al mercato principale del capoluogo sardo, scelto come meta da chi non vuole mancare all'appuntamento con la legge di iniziativa popolare partita da Orgosolo e arrivata velocemente in diversi comuni dell'Isola. Sicuramente è arrivata al cuore dei sardi, che sembrano tirar fuori quel senso di appartenenza che chi ha vissuto tanto a lungo da concedersi il privilegio di far raffronti col passato dice non si vedeva né sentiva da un pezzo. «Io sono sarda, ho il diritto di decidere della mia terra ed è mio dovere difenderla», dice Vanda, 74 anni. «Ci stanno portando via il sangue, e ne abbia poco visto che ci hanno già rubato l'altro>, interviene Carlo Cocco, quattro anni in più e l'animo palesemente agguerrito. «Basta, è ora di finirla. Sono contro questi che ci stanno massacrando». E poi è il turno di Francesco Corona, che è pure più arrabbiato: «Questi pensano di distruggere la nostra terra, dobbiamo opporci tutti insieme a questo schifo». Assunta Calabrò, non ha compere da fare e opta per un tono più pacato, ma la sostanza cambia poco: «Sono venuta a posta per firmare, credo sia importante far sentire la nostra voce, batterci per i nostri diritti e fermare questo scempio».

Adesione in massa

Si viaggia a ritmi di cento (firme) a l'ora, anche senza i banchetti che il Comune non è concesso in tempo utile. «Ci hanno detto che per l'autorizzazione sarebbero serviti dieci giorni», spiega l'avvocato Michele Zuddas, impegnato con l'autentica delle firme, che in quattro ore circa raggiungono quota 500 e confermano quanto la questione sia sentita. La conferma è nonno Romano, che con sei anni di credito al secolo di vita innalza un'età media già piuttosto alta, e allora prova a chiamare a raccolta i giovani che non mostrano granché interesse per una partita che in realtà rischia di cambiare il loro futuro più che quello di chi li invita. Così finisce per lanciare un appello agli assenti: «Dobbiamo scendere in piazza senza delegare gli altri. È necessario salvare la nostra amata Isola dall'invasione straniera e non». Lo spirito guerriero dev’essere questione di genetica, non sicuramente un caso se Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano e membro del coordinamento regionale, è il nipote e guida la protesta sin dall'inizio.

Il comitato

«È assolutamente fondamentale che questo grande atto di democrazia popolare che è la Pratobello 24 incida un solco nella storia della Sardegna contemporanea», spiega Pisci, che conquistato in tempi record l'obiettivo delle 10mila firme ora guarda oltre e ambisce ad arrivare a quota 50mila: «Sono convinto che riusciremo anche a superarle, perché il popolo sardo aveva il desiderio di esprimersi e la necessità di trovare uno strumento giuridico-normativo, ma non fermiamoci e prepariamoci a una partecipazione ancora maggiore». Così ricorda a chi ancora non lo ha fatto che c'è temo sino al sedici settembre per firmare, nei comuni in cui si risiede e nei banchetti organizzati dai comitati pronti a essere allestiti in ogni angolo della Sardegna. «Nessuno può dire che non sapeva, nessuno si sottragga a questo grandissimo atto di ribellione democratica». A fine mattina la fila si disperde e la raccolta firme termina, ma la protesta continua altrove.

RIPRODUZIONE RISERVATA