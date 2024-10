Pratobello 24, firme e manifestazione a Cagliari 

Arriveranno da tutta l’Isola, questo è un dato di fatto. Tre-quattro autobus dal Nord, con gli attivisti e le loro famiglie, dalla Gallura e dal Sassarese. Una ventina di pullman sono attesi da Barbagia, Ogliastra e Sarcidano, epicentro della rivendicazione rurale, nel senso di territorio e di legame a una terra offesa dall’invasione di turbine e cavi contro natura. Il resto lo faranno i comitati dell’Oristanese, del Sulcis, del Cagliaritano e del Sarrabus: «Anche perché quella di oggi», sottolineano gli organizzatori, «è la festa per chiudere il cerchio simbolico di una mobilitazione che, una volta tanto, ha messo d’accordo tutti i sardi».

Invasione

A migliaia invaderanno Cagliari (con 35-40 pullman, ma anche con mezzi propri) per consegnare in Consiglio regionale le 210.729 firme a sostegno della Pratobello 24. “Un popolo in marcia” contro l’eolico e il fotovoltaico è il tema della manifestazione che, dalle 10, si svolge in via Roma, davanti e attorno al Consiglio regionale. Le firme saranno trasportate dentro il Palazzo dalla delegazione dei comitati di Orgosolo, con in testa il sindaco Pasquale Mereu, padre della proposta di legge di iniziativa popolare che punta sull’urbanistica per rivendicare e rafforzare la specialità della Sardegna in materia in modo da mettere fine alla speculazione energetica in atto. Il moltiplicarsi di parchi eolici e delle distese di impianti fotovoltaici a ridosso nei territori di maggior pregio ha dato il via, quest’estate, dopo la manifestazione di Saccargia il 15 giugno, alla mobilitazione per la Pratobello 24, che oggi viene presentata con i timbri dei comitati e la ceralacca su oltre 210mila sottoscrizioni.

La consegna

Le firme saranno consegnate da una delegazione ristrettissima ai rappresentanti degli uffici della segreteria del Consiglio regionale: il presidente dell’assemblea Piero Comandini ha dato disposizioni affinché, dopo la consegna, vengano custodite in un locale idoneo. I venti plichi, come da accordi presi tra i proponenti e la segreteria, entreranno dall’ingresso principale del Consiglio regionale intorno alle 11.30.

Il flash mob

Fuori dal Palazzo dell’assemblea, nel piano rialzato, gli attivisti ripercorreranno le tappe della mobilitazione, sfociata nei blocchi al porto di Oristano, dov’erano stoccate torri eoliche e turbine da inviare nei vari territori sardi, e l’impegno profuso nella raccolta delle firme per la Pratobello 24. Ci sarà anche un flash mob , che – anticipano gli organizzatori – rappresenterà l’unità del popolo sardo contro l’assalto al territorio.

Le adesioni

La manifestazione dei comitati coinciderà con quella dei Cobas della scuola che, nella piattaforma delle loro rivendicazioni, indicano – e ai primi posti – la lotta contro la speculazione energetica. C’è poi l’adesione della Confederazione sindacale sarda che, tramite il segretario nazionale Giacomo Meloni, fa sapere: «L’enorme mobilitazione del popolo sardo di questi mesi contro la speculazione energetica è la nostra forza che può e deve respingere gli effetti nefasti del decreto Draghi e del decreto Pichetto Fratin. Il Consiglio e la Giunta regionale rispettino la volontà del popolo sardo».

Caterina c’è

Ma l’adesione più eclatante, considerata la fama internazionale del personaggio e il potere del social da dove ha lanciato il suo appello, è quello di Caterina Murino. L’attrice cagliaritana, in un reel nel suo profilo Instagram, ringrazia i sardi per la mobilitazione e per le oltre 210mila firme, invitando tutti a partecipare alla manifestazione in via Roma. «Vi aspettiamo», è la conclusione dell’attrice, che vive a Parigi, ma che lascia intendere velatamente una sua presenza. Tuttavia, anche se magari non ci sarà fisicamente, Caterina Murino ha sempre sostenuto la battaglia contro l’eolico e il fotovoltaico. Quest’estate ha anche partecipato a uno dei blocchi dei comitati al porto di Oristano contro il passaggio delle turbine.

Consigli in piazza

La manifestazione sarà arricchita dalla partecipazione di sindaci e amministratori che, pur di essere presenti e di dare un segno tangibile a sostegno alla “battaglia”, hanno convocato i Consigli comunali dei loro paesi a Cagliari. Tra questi, alcuni centri barbaricini come Olzai, Mamoiada, Nurallao e Gavoi. Il raduno dovrebbe terminare intorno alle 15, ma la mobilitazione non si ferma.

