“Pratobello 24”, firma la sindaca  

Anche la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu ha firmato la proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello 24”: «Vi aspetto in tanti per firmare questa proposta, perché l’amore per la nostra bellissima isola deve motivarci a proteggerla», ha poi detto. «Come comunità possiamo fare la differenza e preservare le bellezze naturali che ci circondano. Il nostro territorio è patrimonio comune. Ogni albero, ogni fiume, ogni spiaggia, il nostro mare, ogni spazio verde contribuisce alla nostra qualità di vita».

Entro il 16 settembre i cittadini iscritti nelle liste elettorali e interessati possono recarsi, con un valido documento di riconoscimento, all'ufficio dei Servizi demografici e all’ufficio Protocollo, al piano terra del palazzo comunale, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 11 e il giovedì dalle 15,30 alle 17. (sa. sa.)

