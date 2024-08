Pratobello 24, fibrillazione in Giunta 

Fibrillazione in maggioranza. Campo largo di nome e di fatto, tanto da non poter contenere le voci in libera uscita sulla minaccia di dimissioni che la governatrice, Alessandra Todde, avrebbe esternato al termine di una Giunta politica in cui, tra gli altri punti, era in discussione proprio la linea sulle rinnovabili. Il condizionale è d’obbligo, anche se, da ambienti interni al centrosinistra, filtra l’indiscrezione di una riunione un po’ tesa. Addirittura c’è chi lega l’unità della coalizione sulle rinnovabili alla tenuta degli equilibri. Non è mistero che qualche assessore – e non pochi consiglieri regionali – strizzi l’occhio ai Comitati e alla Pratobello 24. E non solo per ragioni elettoral-territoriali. Con l’allusione: «Ma è vero che Todde ha minacciato le dimissioni proprio per questo?».

Telefoni caldi

La domanda, per tutta la serata, è rimbalzata di smartphone in smartphone, con i conseguenti tentativi da parte della comunicazione presidenziale di mettere una pezza sull’ipotesi di un «tutti a casa» anticipato, sussurrato al termine della Giunta da Todde nel caso in cui qualche alleato avesse sposato una linea avversa a quella della legge regionale che conterrà, entro dicembre, tutto l’iter – a cominciare dalle aree idonee – per dotare la Sardegna di fonti rinnovabili. In sostanza – secondo le ricostruzioni più allarmistiche – la presidente, dopo aver fatto opera di sensibilizzazione tra i suoi assessori a garanzia di un’unità necessaria, soprattutto davanti a un tema delicato come quello dell’eolico, l’avrebbe buttata lì: «Se non si fa così, ce ne andiamo tutti». Discorso che – fa notare una fonte vicinissima alla maggioranza – non farebbe una grinza se attribuito a una governatrice del M5S, «ma soprattutto manager e donna concreta, lontana da trame e strategie di Palazzo».

«Nessuna tensione»

Todde, in serata, ha negato fibrillazioni e scontri: «Mai sono state fatte affermazioni di quel genere, mai sono state minacciate dimissioni. La Giunta è forte e continua a fare il sul lavoro con determinazione e impegno nel solo interesse della Sardegna e del popolo sardo», telegrafa il responsabile della comunicazione della presidente della Regione Jacopo Gasparetti.

Caccia alla talpa

Resta ora da capire il perché sia filtrata la voce delle presunte dimissioni. Di sicuro è già caccia alla talpa: si parla di un assessore scontento per non aver potuto incidere su alcune nomine. La conseguenza potrebbe essere un rimpasto per fuga di notizie: sarebbe tra i primi nella storia.

