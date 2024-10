Pratobello 24 ferma: «Solo una questione di volontà politica» 

L’asticella dello scontro si alza sempre di più. E margini di manovra non se ne intravedono. Da una parte i promotori della Pratobello 24, che continuano a puntare il dito contro «i ritardi voluti» nell’esame della legge di iniziativa popolare; dall’altra il Campo largo, che ribadisce invece «la pari dignità tra la Pratobello 24 e il dl 45 sulle aree idonee».

L’appuntamento

Per questa mattina i Comitati della Pratobello 24 hanno convocato una conferenza stampa a Cagliari. «È nostro dovere continuare a informare i sardi», dice Davide Fadda, che fa parte del Presidio permanente al porto di Oristano. «Il mancato esame della Pratobello 24 è solo una questione di volontà politica». Non la pensa diversamente Luigi Pisci, portavoce del Comitato Sarcidano: «Votare in Aula la legge di iniziativa popolare equivarrebbe a sposare la linea dell’autodeterminazione sulle scelte energetiche. La maggioranza in Regione, invece, ha scelto di ispirarsi ai decreti Draghi e Pichetto Fratin, accettando la minaccia speculativa».

Equilibri in Aula

Al momento in Consiglio è solo il centrodestra che sta spingendo per accelerare l’iter della Pratobello 24. «Sarebbe stato opportuno – sottolinea Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori – che la Pratobello 24 e il Dl 45 venissero esaminati insieme, trattandosi della stessa materia. Ma il Campo largo vuole approvare la propria legge e affossare l’altra. Noi, al contrario, crediamo che le firme di 211mila sardi non possano essere ignorate». Non solo: «Il ricorso alla 102», che farebbe saltare il passaggio in commissione, «poteva essere applicato sulla Pratobello, se solo la maggioranza avesse voluto». Dal Campo largo, Roberto Li Gioi, presidente del parlamentino che governa l’Urbanistica, recupera il regolamento per provare a placare polemiche e contrapposizioni. «È l’articolo 32, al comma 3 bis a non ammettere la possibilità di esame congiunto di provvedimenti aventi contenuti analogo, qualora siano pervenuti dopo che la Commissione ha concluso la discussione generale. E sul Dl 45 è accaduto questo».

Affondi e obiettivi

In ogni caso, il quadro delle alleanze intorno alla Pratobello 24 è molto meno lineare di quanto si pensi. «Nella legislatura appena chiusa il centrodestra non ha mai difeso la Sardegna contro la speculazione energetica – dice Fadda -. Lo dimostra la norma che permette di realizzare impianti nelle terre a uso civico. Ma quella leggina, salvata dalla Consulta, si fonda sull’articolo 3 dello Statuto sardo, ovvero la competenza primaria della nostra Regione in materia urbanistica. Ovvero, il fondamento della Pratobello 24».

Anche Pisci parla di «ispirazione statutaria» riferendosi alla legge di iniziativa popolare. E chiarisce ancora: «Per noi salvaguardia significa portare la Sardegna sulla strada della decarbonizzazione allineandola agli obiettivi del 2030. Ma per farlo mettiamo a disposizione solo i tetti di case e capannoni, non la Sardegna intera. Tant’è: noi parliamo di superfici idonee. Poi per il 2050 si vedrà quali saranno le nuove tecnologie verdi».

Un versante, questo, di cui si parlerà nella conferenza stampa di oggi a Cagliari: «Il potenziale dell’idrogeno come vettore energetico è un terreno ancora tutto da esplorare e che vogliamo portare al centro del dibattito – dice l’avvocato Michele Zuddas -. Prenderemo ufficialmente le distanze anche da quel centrosinistra che sull’eolico vieta di dissentire, informare e denunciare».

