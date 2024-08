Pratobello 24, centrodestra in pressing 

La Pratobello 24 catalizza il dibattito politico. L’opposizione compatta è per l’approdo diretto in Aula della proposta già sottoscritta da quasi cinquantamila sardi, per la maggioranza va bene l’attenzione per la volontà popolare ma nel rispetto di un iter che prevede prima il passaggio nelle commissioni consiliari. Due giorni fa erano stati gli uomini di Forza Italia a ipotizzare la scorciatoia della procedura d’urgenza contemplata dall’articolo 102 del regolamento interno del Consiglio.

Le posizioni

L’idea piace a tutti nel centrodestra. «Davanti a una mobilitazione di questo tipo», sostiene il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, «è compito dell’Assemblea affrontare il tema della speculazione energetica e dell’opportunità di rimediare a una moratoria che non argina l’assalto». Ovviamente, «bisogna agire in fretta, e se la strada da seguire è il ricorso al 102, seguiamola». Da sempre, i Riformatori sono promotori di referendum e proposte di iniziativa popolare. Massima attenzione, dunque, per il testo di legge che punta a fermare l’assalto eolico ribadendo la competenza primaria della Regione in materia urbanistica. «Concordiamo sull’ingresso immediato in Aula per rispetto di una sensibilità popolare inequivocabile», conferma il capogruppo Umberto Ticca, «per noi è importante dare una risposta valida sull’emergenza in atto, una risposta che possa rimediare agli errori di una moratoria inefficace impugnata per i motivi che avevamo previsto».

Per Alleanza Sardegna, Franco Mula sottolinea che «stiamo col popolo, e questa non è propaganda, noi facciamo un’opposizione responsabile. Poi dobbiamo capire se la legge di Pratobello possa essere addirittura migliorata, ma restiamo di sicuro dalla parte del popolo». La voce di Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti) è fuori dal coro: «Vogliamo parlare della procedura d’urgenza per la Pratobello 24? Facciamolo. La legge va bene ma serve anche un’alternativa che noi abbiamo proposto». Quella sulle comunità energetiche: «Qualcuno le dovrà realizzare. Se non le facciamo noi, si faranno avanti le multinazionali».

Centrosinistra

In Aula subito si va se sono tutti i capigruppo a chiederlo. E il centrosinistra è contrario. «Se si ha tanta fretta di agevolare questa legge, allora perché uno dei partiti di minoranza non la deposita direttamente in Consiglio?», è la domanda del capogruppo del Pd Roberto Deriu, «le commissioni servono a valutare ogni singola parola di un testo di legge. Se non si fa, i danni sono dietro l’angolo». E la volontà popolare? «Si esprime nelle forme previste dalla Costituzione». Maria Laura Orrù di Alleanza Verdi Sinistra ricorda l’inerzia del centrodestra su questo fronte nei cinque anni passati e fa notare che «i risultati si ottengono se le cose sono fatte bene, in questo caso passando per le commissioni, altrimenti si rischia un buco nell’acqua». Francesco Agus (Progressisti) condivide «la linea, seria e aperta al dialogo del presidente Comandini. La richiesta di utilizzare la procedura di urgenza dimostra come la minoranza stia cercando di strumentalizzare per i propri biechi interessi una proposta di legge sottoscritta in questi giorni da migliaia di sardi. Preferiscono il muro contro muro al confronto. Del territorio sardo non gliene importa niente».

A Cagliari

Dibattito aperto anche in Consiglio comunale a Cagliari dove presto sarà discusso un odg di FI, ma anche un’interrogazione di Giuseppe Farris (Civica 2024) a proposito dell’individuazione delle aree non idonee. Farris ricorda che la Regione già nel 2015 aveva dichiarato non idoneo il 98,8% del territorio: «Zedda intende confermare le aree non idonee alla stregua della delibera di nove anni fa?».

