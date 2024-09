Pratobello 24, a Marina Piccola l’ultimo giro di firme  E la Giunta incontra i sindaci 

L’obiettivo è chiudere la raccolta delle firme il 13 settembre. Tra due venerdì, infatti, quattro banchetti saranno sistemati a Marina Piccola, a Cagliari, per permettere ai residenti che ancora non l’avessero fatto di firmare. Sarà una festa come quella di tre mesi fa a Saccargia, con un convegno-dibattito sulle conseguenze dell’assalto energetico e un concerto che si concluderà a tarda sera. Iniziative simili saranno organizzate anche in altre città sarde dai comitati contro l'eolico e il fotovoltaico per cercare di bloccare lo sfregio in corso ai danni dell’Isola. A Marina Piccola si prevede un bagno di folla, anche perché in città il tema delle rinnovabili è particolarmente sentito. Un tema che anche la Regione, dal suo punto di vista, prova a portare avanti con i Comuni.

Gli incontri

Lunedì a Sassari l’assessore all’Urbanistica Emanuele Cani si è mostrato soddisfatto dell’incontro con gli amministratori locali: «Non verranno lasciati soli sia nelle opposizioni alla realizzazione di impianti non decisi dalla pianificazione regionale che nella realizzazione di progetti energetici che le comunità locali vorranno portare avanti in armonia con un aggiornato Piano energetico regionale». Ieri, in mattinata, si è tenuto a Olbia il secondo incontro, promosso dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, con gli assessori Spanedda, Cani, Laconi e Meloni, per confrontarsi con le rappresentanze locali e raccogliere indicazioni e le proposte di sviluppo sostenibile e innovazione energetica nei Comuni della Provincia della Gallura e del Nord-Est Sardegna. Una particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento degli impianti idroelettrici nei bacini del nord-est e alle cosiddette “comunità energetiche”, su cui diversi Comuni hanno già investito. «Il ciclo di incontri pianificati per confrontarci con i territori nel merito del processo di definizione delle aree idonee, non idonee, ordinarie e vincolate risulta indispensabile», ha detto l’assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni. «È fondamentale che i Comuni siano protagonisti nel merito di un tema, quello della transizione energetica, sentito molto dai sardi e che va governato». Tuttavia, non tutti i sindaci si sono mostrati in linea con le richieste degli uffici regionali. Soprattutto in Gallura.

I Comuni

Riferendosi all’invito della Giunta di comunicare le aree idonee, Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, ha eccepito sul percorso: «Gli amministratori comunali rappresentano i cittadini e le proprie comunità, pertanto, qualsiasi richiesta avanzata dalla Regione ai Comuni relativamente alla comunicazione entro il 12 settembre di eventuali aree idonee e non idonee nel proprio territorio passerà, per quanto mi riguarda, attraverso il coinvolgimento del Consiglio comunale e della popolazione». In serata la governatrice e gli esponenti dell’esecutivo si sono spostati a Oristano.

Altri appuntamenti

Da lunedì la Giunta Todde incontrerà gli amministratori di Nuoro, Tortolì, Villacidro e Carbonia. Ma pure sul fronte della raccolta firme alla Pratobello 24 sarà una settimana cruciale.

