Prato Sardo, class action in arrivo 

Arrabbiati e stanchi di attendere soluzioni rimandate per anni che hanno lasciato spazio al degrado, l’incertezza e l’insicurezza. Gli operatori di Prato Sardo hanno deciso di intraprendere un’azione per la tutela degli interessi collettivi contro la Zir e la Regione. Decine di insediati, indipendenti ma sulla stessa linea, sfidano l’immobilismo della burocrazia, pronti a dare mandato alla legale nuorese Emilia Fois per un’azione collettiva, una sorta di una “class-action” con relativa richiesta di danno, per esempio per i servizi pagati attraverso gli oneri consortili, quelli che secondo gli operatori che non vengono forniti da anni.

La battaglia

Da anni il Consorzio Zir è in fase di liquidazione, procedimento avviato dall’ex presidente della Regione Renato Soru che non trova fine. Finanziate dalla giunta Solinas le risorse per il passaggio dalla Regione al Comune, l’ente locale da oltre un anno ha votato una delibera, ma il procedimento è arenato. I temi per le partite Iva di Pratosardo però sono sempre gli stessi, e come sempre irrisolti. Per questo ora gli operatori hanno deciso di passare all’attacco e rivolgersi ad un giudice civile onde far valere i propri diritti amministrativi e di cittadini. «In un recente sondaggio il 95 per cento degli operatori è favorevole all’azione legale – afferma il presidente degli operatori Giampiero Pittorra - per promuovere un’azione collettiva contro la Zir e la Regione. Noi paghiamo le doppia tassazione, l’illuminazione è già compresa nell’Imu e nella Tasi, eppure ci viene inserita anche negli oneri consortili. Chiederemo di annullare tutte le fatture anche per gli oneri di manutenzione. I costi che ci addebitano parlano di costi derivanti dalla Zir, ma di fatto da dieci anni la Zir non ha manutentori e le prestazioni sono inesistenti».

Danno patrimoniale

Il ragionamento è semplice: chi ha investito e scommesso a Prato Sardo anni fa, aveva una condizione lontana anni luce dall’attuale che presenta problemi di illuminazione inesistente, sicurezza, degrado diffuso. «Eppure paghiamo per quei servizi». Le ultime vicende di cronaca raccontano dei pericoli e dei rischi nella zona Industriale, con branchi di cani randagi che si aggirano per i lotti. Vietato circolare a piedi, auto abbandante tra le strade isolate e al buio. Insomma, quello che si è verificato è un danno patrimoniale che rischia di essere irreversibile per le aziende. «Chiediamo di annullare le fatture emesse per manutenzioni inesistenti, anche quelle di chi ha già pagato per poter disporre giuridicamente della propria proprietà». Tra le tante partite irrisolte, i miasmi dal centro di compostaggio del Cip.

La legale

«Esiste un principio di corrispettività delle prestazioni, che non è soddisfatto – sostiene la Fois – chiedono somme ai consorziati per manutenzioni che non eseguono. L’ente deve garantire la dignità del territorio altrimenti non può riscuotere i canoni».

