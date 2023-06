Prato, primo campione sardo di Toscana 

Il campione sardo Juniores di ciclismo su strada è Alessandro Prato. Non è un errore (del quale ci scusiamo con l’interessato e con i lettori), ma una rivoluzione regolamentare. Per la prima volta, un corridore isolano (purché residente) può portare il titolo regionale sardo anche a una squadra della Penisola. In questo caso, domenica a Cortoghiana, il 17enne di Ozieri che gareggia per il Team Pieri (Comitato Regionale Fci Toscana) ha preceduto al traguardo del 2° Trofeo LG Crea Alessio Fois (della Crazy Wheels di Santa Giusta) e tutti hanno pensato che fosse quest’ultimo il campione sardo. Non più. Titolo e maglia a Prato, anche se questa regola non a tutti piace. «Una maglia di campione sardo che finisce nella bacheca di una società toscana, è imbarazzante. Questo la dice lunga su quanto poco sia tutelato il movimento sardo», è lo sfogo di Luca Massa, patron della Crazy Wheels. Ma ormai la norma è cambiata.

Così, al termine della gara di 84 km allestita dalla Monteponi, a Prato sono state consegnate due maglie: quella conquistata poco prima e quella che non gli fu fatta indossare lo scorso 25 aprile a Olbia, quando fu secondo nella cronometro che assegnava i titoli sardi di specialità, alle spalle del compagno (toscano) Venomi, ma davanti a un altro atleta della Crazy Wheels, Daniele Mereu, proclamato campione per errore.

Adesso Alessandro, completato il 4° anno all’Istituto Tecnico Informatico, e disputate le due gare sarde di Guspini e Cortoghiana, raggiungerà i compagni a Calenzano. E correrà in Toscana con la maglia di campione sardo. ( c.a.m. )

