Prato, in manette il comandante dell’Arma: «Rivelava dati sensibili a diversi imprenditori» 

Prato . Corruzione e accessi abusivi alla banca dati delle forze di polizia (ne sono censiti 99). Queste le accuse per cui è finito in carcere il comandante della compagnia dei carabinieri di Prato, il tenente colonnello Sergio Turini, 55 anni, pisano, nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Firenze. Arresti domiciliari per un imprenditore e per il titolare di un’agenzia investigativa, accusati di corruzione. Turini è indagato anche per peculato, omessa denuncia di reato e omissione di atti d’ufficio. Per i pm, si sarebbe messo a disposizione di imprenditori italiani e cinesi accedendo abusivamente alla banca dati delle forze dell’ordine per fornire informazioni. In cambio, avrebbe ottenuto utilità, come il pagamento di un viaggio negli Usa per il figlio del valore di oltre 5mila euro, e tre bottiglie di vino del valore di 1.800 euro.

