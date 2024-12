Prato, aiuole e sedute: dopo 18 mesi di lavori riaperta piazza Manno 

A vederla ieri quella piazza, che delimita l’ingresso nel centro storico, pedonale e invasa di bambini e immaginarla poi tra 15 giorni aperta al traffico di auto e camioncini, viene il magone. Perché piazza Manno, che tante critiche (ingiuste) ha avuto prima per il progetto scelto e poi (giuste) per i lavori esageratamente lunghi (a causa dei rallentamenti imposti dal ritrovamento di quel che resta della Oristano che fu), è stata restituita alla città in una veste migliore rispetto a quella che aveva 18 mesi fa quando si era costretti a fare lo slalom tra voragini, guano e auto parcheggiate. Un’inaugurazione quella di ieri che la Giunta Sanna sulla carta voleva “sobria” ma che poi si è trasformata, dopo la benedizione di don Roberto Caria, in una festa con brindisi e balli sardi.

Piazza Manno oggi rende l’idea di quel che era: la porta di accesso al “salotto” con i suoi bei palazzi, l’ex reggia e la prima scuola della città. Un prato inglese, alberi, aiuole, panchine di legno. «L’aver raggiunto questo risultato è un gran successo, per questa amministrazione e per la precedente», ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Sanna. In realtà il vero risultato si otterrà rendendola “solo” una piazza (e non una zona di transito e sosta per auto), curata con una manutenzione ordinaria. Meglio, quotidiana. ( m. m. )

