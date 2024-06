Pratiche urbanistiche, operativo lo sportello annunciato tre mesi fa 

È finalmente operativo lo sportello Pru, progettato per assistere i quartuccesi nella stipula della convenzione urbanistica. Nonostante l’annuncio dell’apertura risalga a tre mesi fa, il servizio è partito con un notevole ritardo solo nei giorni scorsi.

L’assessore all’Urbanistica, Cristian Mereu, a metà marzo, aveva, annunciato l’inizio del servizio a partire dal primo aprile. Tuttavia, complicazioni amministrative hanno posticipato l'avvio di oltre due mesi. Una situazione di stallo che ha suscitato ulteriori preoccupazioni tra i cittadini, che da trent’anni aspettano di poter edificare in quelle aree, e tra gli stessi membri del Consiglio comunale. La consigliera del gruppo misto, Paola Cocco, aveva sollevato interrogativi sull’effettiva apertura dell’ufficio. «È trascorso ormai un mese dalle dichiarazioni trionfalistiche dell'assessore sull'apertura dello sportello di supporto per l'attuazione del Pru e diversi mesi dalla data in cui il piano è diventato efficace per legge», aveva dichiarato Cocco a metà maggio, «ma nulla risulta ancora attivo. I mesi trascorrono e ancora non sono per nulla chiare le modalità di attuazione».

Ora, però c’è l’ufficialità e i proprietari di terreni situati nelle aree di Arbuzzeri, via Cirene e Su Gregori, rientranti nel Pru, potranno avere tutte le risposte che cercano. Gli utenti, accompagnati – se vogliono - dai propri tecnici di fiducia, potranno recarsi all’ufficio urbanistica per ottenere informazioni dettagliate sul piano.

«L'apertura di questo sportello rappresenta un servizio di supporto ulteriore che agevolerà i proprietari nel percorso di attuazione del piano», ha ribadito l’assessore Mereu. «Sarà accompagnato dalle riunioni necessarie per specificare i vari passaggi di realizzazione della procedura».

Lo sportello Pru sarà gestito dal personale interno del settore urbanistica, con il supporto per nove mesi di un libero professionista esterno. Sarà aperto due giorni alla settimana per due ore al giorno. Gli operatori svolgeranno attività di informazione, potranno predisporre gli atti amministrativi necessari per avviare le procedure di incarico per i frazionamenti catastali e per i rogiti notarili.

