«Pratiche ferme negli uffici, vi denuncio» 

Guerra tra ingegneri all’ombra del Comune di Sant’Antioco. La cosa non sarebbe degna di nota se lo scontro non riguardasse il principale costruttore edile dell’isola e il responsabile di urbanistica e edilizia privata del Comune. Nei giorni scorsi, Maurizio Matta, ingegnere e impresario, ha presentato due querele ai carabinieri dove indica Claudio Ledda come protagonista di una diffamazione nei suoi confronti e nell’altra denuncia invece, punta l’indice verso l’ufficio tecnico.

La protesta

«Dall’entrata in carica del dirigente Claudio Ledda, circa due anni - ha detto Maurizio Matta - le pratiche hanno avuto un blocco totale senza rispetto delle norme e con ritardi per le poche concessioni ottenute. Tempi che raggiungono quasi un anno. Per questo motivo ho dovuto spostare i miei interessi economici nelle città limitrofe, per evitare di licenziare l’organico delle mie società. Questo ha arrecato un danno economico anche al paese». Il riferimento è ai 35 dipendenti ed altri 70 lavoratori inserite nel sub appalto delle diverse società amministrate da Maurizio Matta che spaziano dall’edilizia, ma anche nel settore dello spettacolo, sportivo e del benessere. «Da oltre 20 anni mi confronto con l’ufficio tecnico, e nel rispetto delle leggi abbiamo sempre trovato delle soluzioni che ci permettevano di lavorare - prosegue Matta - ma da due anni ormai non è possibile andare avanti. Abbiamo dovuto spostare l’investimento di sport e benessere a Carbonia in quanto anche per questa pratica sono trascorsi troppi anni, infatti il rilascio del titolo edilizio l’ho ottenuto solo dopo aver iniziato l’attività nel centro minerario. Nel ricordare quanto fossero soddisfatte anche le casse comunali per gli oneri e tasse pagate dalle mie società, cito le attività irrealizzate per questo motivo: Centro sportivo, struttura galleggiante, complessi abitativi abbandonati per evitare perdite ingenti».

La denuncia

«Ho denunciato Ledda – sottlinea Matta - per diffamazione della mia persona e della professione che esercito, avvenuta tra colleghi, quindi senza rispetto del codice deontologico e non solo. L’altra invece è rivolta all’ufficio tecnico, preposto per legge a dare risposte ai cittadini, quindi anche a me». Diffamazione che, stando a quanto denunciato da Maurizio Matta, sarebbe avvenuta in un bar e negli uffici comunali. «Casco dalle nuvole - dice il sindaco Ignazio Locci. Non ho nessun commento da fare, eventualmente, se verrò chiamato, avrò modo di dire la mia». Poche anche le parole del funzionario. «Non sono a conoscenza di nessun provvedimento nei miei confronti - dice Claudio Ledda - aspetto con ansia la comunicazione ufficiale per avviare i conseguenti procedimenti giuridici».

