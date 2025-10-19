VaiOnline
Comune.
20 ottobre 2025 alle 00:15

Pratiche edilizie e condoni, pagamenti solo online 

Importanti novità sul fronte delle pratiche edilizie e di condono. A partire dal 1° novembre i cittadini e i professionisti che devono effettuare pagamenti saranno infatti tenuti a utilizzare esclusivamente il sistema telematico PagoPA.

«Questa novità, prevista dalla normativa vigente, mira a semplificare e digitalizzare le procedure, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni finanziarie – spiegano dal Servizio Edilizia privata e Condoni del Comune -. Pertanto, tutte le tipologie di pagamento, dai diritti di segreteria agli oneri di urbanizzazione, passando per le sanzioni e le oblazioni condono, dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma online dedicata». Per facilitare la transizione, il Comune ha messo a disposizione diversi link dove poter effettuare i pagamenti, che si possono agevolmente trovare sul portale dedicato. Per tutti i pagamenti, sarà inoltre necessario riportare nella causale gli estremi identificativi della pratica edilizia. Entro il 31 novembre, i conti correnti postali attualmente utilizzati saranno definitivamente chiusi e pertanto – avvisa il Comune – «cittadini e professionisti sono invitati a adottare fin da subito il sistema PagoPA per tutte le future operazioni di pagamento relative al Servizio Pratiche edilizie e Condoni».

