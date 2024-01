Pratiche di condono nel limbo da decenni 

«Due anni per il nullaosta a un piccolo ampliamento: se lo avessi saputo prima, lo avrei fatto abusivamente». Marisa Piras, pensionata, è una delle tantissime persone che a Carbonia tocca con mano la situazione quasi di stallo dovuto anche a una marea quasi incontrollabile di pratiche di condono, circa 5.000, che derivano dagli anni Ottanta.

L’attesa

Il tanto auspicato ufficio condoni ancora non è nato (i semi per la sua istituzione sono stati gettati ma ancora non si vede nulla) e l’urbanistica a Carbonia è in stato di coma dovuto sia alla profonda carenza di personale in Comune, sia alla sovrapposizione di enti (per molte pratiche serve il parere anche del Geoparco e l’ufficio del Paesaggio) e di norme (Puc e Piano paesaggistico regionale). Il risultato è che per semplici modifiche ritenute fattibili di balconi, terrazzini, finestre, cancelli, salvo casi rari, non si scende sotto i dodici mesi di attesa. Un gruppo di una ventina di professionisti della città aveva dettagliato tutti i problemi un anno fa in una lettera spedita al Comune. «I tempi sono inaccettabili - analizza l’architetto Gabriele Casu – e ho vissuto anche casi di burocrazia difficili da digerire: una pratica ferma 4 anni con richieste di integrazioni documentali che non erano state richieste tutte insieme: auspichiamo un cambio di rotta perché abbiamo enormi difficoltà a lavorare a Carbonia». Se da un lato è anche vero che talora sono i cittadini, figli o nipoti di chi negli anni 80 realizzò gli abusi, a non avere granché interesse a perfezionare la pratica di condono, dall’altro c’è chi ha atteso una vita prima di venire a sapere che il suo abuso non era sanabile: «Solo dopo una quindicina di anni – rivela Pasqualina Salis, pensionata – mi è stato comunicato che il condono non si poteva perfezionare e ho ricevuto l’ordine di ripristino: ma siamo rimasti nel limbo per tanto tempo». Affrontare la partita del carico impressionante di condoni fermi è, per l’architetto Carlo Biselli, basilare: «Molti sono sprovvisti della documentazione necessaria: servirebbe un ufficio preposto mentre per certe modifiche interne alle abitazioni molte cose dovrebbero essere liberalizzate e sarebbe tanto lavoro in meno».

Il tavolo

I professionisti continuano a chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico condiviso. Lo sblocco delle pratiche farebbe la naturale felicità anche delle imprese edili: «Un beneficio incalcolabile – precisa Enrico Spiga, impresario – perché per una marea di piccoli interventi occorrerebbe l’intervento degli edili, sotto forma delle piccole e medie imprese». Il 2024 si è aperto con una sfida: «In vista della creazione di un apposito ufficio, una decina di giorni fa – anticipa l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – abbiamo assunto un ingegnere più due amministrativi e indetto il bando per quattro geometri da assumere per sei mesi rinnovabili per altri sei: chiederemo che ogni mese si rendano pubblici i condoni effettuati».

