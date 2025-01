Pratica Ghilarza liquidata, il Tempio sale sul podio 

Tempio 2

Ghilarza 0

Tempio (4-4-2) : Russo, Malesa, Arca, Sanna, Garau, Gomez (36’ st Thiam), Bulla (19’ st Donati), L. Carboni, Lemiechevsky, Schinnea (33’ st Aiana), Zirolia (23’ st Solinas, 40’ st Sabino). In panchina Mejri, Zappareddu, Concu, Roccuzzo. Allenatore Giorico.

Ghilarza (4-4-2) : Atzeni, Ibba, R. Oppo (28’ st S. Oppo), Wojcik, D. Floris, Gaita, Erbi, Maugeri, Vorticoso (31’ st Rubattu), Orro, Cossu. In panchina: Miscali, Chergia, Defrassu, L. Melis, J. Carboni. Allenatore A. Floris.

Arbitro : Vincenzo Melis di Ozieri.

Reti : pt 14’ Cossu (a); st 30’ Schinnea.

Note : ammoniti Atzeni, R. Oppo, Vorticoso, Maugeri, Malesa, Thiam; angoli 7-2; recupero 2’-4’.

TEMPIO. Su un campo difficile per via delle abbondanti piogge, il Tempio con grande determinazione ritrova la via del successo dinanzi al pubblico amico e raggiunge l’Ossese al terzo posto con 38 punti. A spianare la via del successo ai galletti è un autogol al 14’ del capitano ospite Cossu, che nel tentativo di rinviare inganna il proprio portiere. In ogni caso gli azzurri hanno legittimato la vittoria con numerose azioni da gol. Nella ripresa il raddoppio aarriva al 30’ ed è firmato da Schinnea dopo la spizzata di testa di Lemiechevsky.

