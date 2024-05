prati, un gol indimenticabile 

Reggio Emilia. Se è vero che la prima volta non si scorda mai, si può solo immaginare cosa sia passato per la testa di Matteo Prati quando, al 70’ del match dell’anno, ha visto il pallone appena calciato col sinistro entrare in porta. «Forse non ho ancora realizzato», ha ammesso candidamente il gioiellino rossoblù davanti ai microfoni di Sky poco dopo il triplice fischio che ha sancito la salvezza del Cagliari. Un traguardo raggiunto con sofferenza lungo una strada accidentata, con tanti ostacoli che hanno complicato il cammino ma che, al 96’ della penultima gara di Serie A, ha fatto esplodere gli oltre 3500 tifosi sardi accorsi sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, per un pomeriggio diventato casa dei Quattro Mori. E anche dei giocatori, che hanno sollevato di peso il loro condottiero Ranieri trascinandolo sotto la curva: Sir Claudio ha compiuto un altro miracolo, l’ennesimo, in Sardegna.

La crescita

E Prati è un suo successo, un talento che il tecnico di Testaccio ha fatto crescere dosandone le presenze e l’assunzione di responsabilità sino a buttarlo nella mischia in una partita da dentro o fuori. Scommessa vinta, perché questo 20enne, il play tanto a lungo inseguito la scorsa estate dalla società, ha sbloccato poco dopo essere entrato in campo (appena 4’) una gara complicata, dove la paura per gran parte del tempo ha avuto la meglio sulla voglia di vincere, e regalato di fatto ai suoi compagni, al club, alla città e all’Isola la garanzia di partecipare anche alla prossima Serie A. «È il nostro condottiero, ci ha fatto crescere e spero che rimanga con noi», ha detto il ragazzo parlando dell’allenatore.

I tiri

Giocatore con una statistica sino a ieri poco incoraggiante (il maggiore numero di tentativi verso la porta avversaria senza fare gol), Prati ha deciso di sbloccarsi nel momento più importante e decisivo. «Quando ho visto la palla arrivare ho pensato solo a tirare». Poi la corsa verso l’abbraccio dei tifosi. «Sono contento per loro e per noi che abbiamo lavorato duro tutto l’anno, ce lo meritiamo. Non ero ancora riuscito a segnare, c’ero andato vicino ed è bellissimo farlo ora: è pesantissimo».

La carriera

Cresciuto nel Cesena, ha giocato con la Spal in Serie B sotto la guida di Daniele de Rossi (20 presenze e 2 reti) per passare poi al Cagliari lo scorso agosto con un contratto di cinque anni. «Quando si è creata la possibilità ho subito deciso di venire a Cagliari, non ho mai avuto dubbi, per la storia del club e la città», le sue dichiarazioni all’indomani dell’acquisto, «sicuramente poi nella scelta ha giocato il fatto di poter essere allenato da Claudio Ranieri». Di nuovo lui, il condottiero capace di rendere preziosi anche i diamanti più grezzi e di condurre in porto una nave che imbarcava troppa acqua. Questi i numeri di Prati prima di ieri: 31 tiri in porta (8 nello specchio e 12 fuori, 11 parati, uno sul palo); 102 i palloni recuperati, 7 quelli persi; 4 i cartellini gialli. Un solo gol: quello della salvezza. Scusate se è poco.

