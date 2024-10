Prati, un amaro ritorno dal 1° minuto 

A 59 giorni dall'infortunio di Lecce Prati ha potuto riassaporare il ritorno in campo dal 1', ma il suo rientro da titolare non è certo coinciso con una partita da ricordare. Per lui e per il Cagliari. Nicola aveva anticipato il suo rilancio fin da prima di Udine, quando si pensava che potesse avere un minutaggio superiore dell'ingresso all'89', invece la scelta sul numero 16 è arrivata ieri in un centrocampo più tecnico (rispetto a quello Adopo-Makoumbou) con Marin. Esperimento non riuscito a pieno, nella mediana a due dove finora Prati non si è sempre trovato a suo agio, anche se ha dalla sua il fatto di dover recuperare il ritmo partita.

Nei 59' in campo, prima di essere sostituito da Adopo, Prati ha toccato 21 palloni. Pochi: è il dato più basso fra i rossoblù titolari, con gli altri due sostituiti con lui (Zortea e Viola) arrivati rispettivamente a quota 24 e 32. Ha completato 13 passaggi, di cui 11 corretti, ma non si è fatto quasi mai notare nella manovra. La condizione ideale è ancora ben lontana, aggiungere ulteriori presenze e settimane di lavoro in gruppo non potrà che fargli bene. Perché per la qualità del centrocampo riavere velocemente Prati al 100% servirà eccome. (r. sp.)

