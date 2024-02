Prati, tutto iniziò con l’Udinese 

Per Matteo Prati l'Udinese è soprattutto un dolce ricordo. Proprio contro i friulani, all'andata, lo scorso 17 settembre, ha giocato la sua prima partita in Serie A. Domani il classe 2003 di Ravenna ritrova i friulani e spera di poter ritrovare posto tra i primi undici dopo i 90 minuti in panchina di una settimana fa contro la Lazio.

Prati va di corsa

Nessuna bocciatura, ci mancherebbe. Ranieri stesso ha chiarito: «Dopo cinque mesi, ci sta una leggera flessione e la necessità di rifiatare». Perché Prati, per cinque mesi, è stato il centro di gravità permanente del Cagliari. Contro l'Udinese, all'andata, la prima volta, quella che non si scorda mai. Ottanta minuti in campo, una comprensibile emozione all'inizio e poi la sicurezza che aveva incantato Daniele De Rossi alla Spal e il presidente Giulini nella gara giocata dai ferraresi alla Domus poco più di un anno fa. Testa alta e pensiero sempre in verticale, l'ideale per chi si piazza lì nel cuore del campo. Dopo l'esordio con l'Udinese, Ranieri se lo tenne in panchina contro Atalanta e Milan, per poi rigettarlo nella mischia a Firenze, dopo che il Cagliari era già sotto di due reti. «Devo tenere più in considerazione Prati e Oristanio», sentenziò il tecnico a fine gara. E infatti Prati, da quel momento, non ha più saltato una partita. Altre sedici presenze di fila, quindici da titolare. Solo col Torino era partito dalla panchina, per cercare di rifiatare dopo aver tirato la carretta e qualche acciacco, ma con Ranieri costretto a mandarlo subito in campo dopo 10' per l'infortunio di Sulemana.

Pit-stop

Diciotto presenze in campionato, diciassette consecutive, fino allo stop della settimana scorsa contro la Lazio. Prati è partito dalla panchina e lì è rimasto per tutti i novanta minuti. Una pausa per riprender fiato, dopo gli sforzi fisici e mentali degli ultimi cinque mesi, pagato con un rendimento sempre meno convincente. Fino alla disastrosa serata dell'Olimpico contro la Roma, con una presenza impalpabile proprio davanti a quel De Rossi che, a Ferrara, non ci pensò un attimo a consegnargli le chiavi del centrocampo. Un legame forte, quello tra Prati e DDR, tanto che il giocatore, appena sbarcato a Cagliari, chiese e ottenne proprio il numero 16 in onore dell'ex Capitan Futuro giallorosso.

Ripartenza

Cresciuto nelle giovanili del Cesena, approdato a Ravenna, in Serie D, Prati si è preso subito un posto al sole, esordendo come terzino sinistro, per poi spostarsi davanti alla difesa, intuizione del tecnico dei ravennati, l'ex Napoli e Udinese Andrea Dossena. Da Ravenna a Ferrara, l'esordio in B e una stagione da protagonista, nonostante la retrocessione. Abbastanza per convincere il Cagliari a mettere sul tavolo 5 milioni per strapparlo alla concorrenza del Palermo. Prati, dopo la panchina con la Lazio, vuole riprendere il suo posto in cabina di regia e guidare il Cagliari verso la salvezza.

