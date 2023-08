Prati tirato per la giacchetta 

Cagliari o Palermo: Matteo Prati oggi potrebbe finalmente conoscere il suo futuro. Anche se poi il giovane centrocampista della Spal avrebbe già deciso, perché il richiamo della Serie A e di Claudio Ranieri sono troppo forti per lasciare dubbi. Ma la Spal tiene duro per una parola data e in casa rosanero sognano di ricambiare lo sgarro di sette mesi fa, quando si videro sfuggire all'ultimo Paulo Azzi, che sembrava destinato a volare in Sicilia.

Dentro o fuori

Ranieri ha altre priorità, ma il Cagliari vuole chiudere quello che, al momento, sarebbe l'acquisto più caro. Alla Spal sono stati offerti 5 milioni più dei bonus legati alle presenze e, magari, anche una percentuale sulla futura rivendita. Un'offerta che supera quella del Palermo. Ma a Ferrara il ds Fusco vorrebbe mantenere la parola data nei giorni scorsi al collega rosanero Rinaudo e ai rappresentanti del City Group. C'è però da convincere Prati. Perché per il giovane centrocampista (mai utilizzato da Di Carlo durante le amichevoli estive per evitare infortuni che potessero far saltare il banco) c'è solo il Cagliari, Ranieri e la Serie A. Il ds Bonato, ieri rientrato in città, continua a seguire l'operazione su una linea telefonica bollente. Dentro o fuori per il gioiellino del 2003, con la giornata di oggi che potrebbe essere decisiva in uno scontro che anticipa quello di domani, sul campo, in Coppa Italia.

Sulle punte

Aspettando Prati, Ranieri però spera di poter avere il prima possibile l'attaccante e i difensori. Per l'attacco, è corsa a due tra Petkovic e Colombo. Il bomber della Dinamo Zagabria ha diversi pretendenti, in Italia (Salernitana e Sampdoria) e all'estero (Trabzonspor), ma i croati hanno messo due paletti: cessione solo a titolo definitivo (anche perché Petkovic andrà in scadenza tra un anno) e solo dopo aver terminato la fase preliminare di Champions. Ecco perché il Cagliari tiene vivo l'interesse per il milanista Colombo, che arriverebbe in prestito. Anche se i rossoneri vogliono trattenere il giocatore alla corte di Pioli.

L'attesa

Cagliari che guarda alla Spagna per la difesa. Il centrale Raìllo viene considerato incedibile dal Mallorca, ma il giocatore vorrebbe tentare l'esperienza italiana, con un contratto triennale offerto dai rossoblù. Il Cagliari sta alla finestra e potrebbe avere qualche indicazione in più quando domani il Mallorca farà il suo esordio in Liga contro il Las Palmas, col giocatore che minaccia di restare fuori se non verrà accontentato con la cessione. L'arrivo di Raìllo potrebbe favorire la partenza di Altare al Venezia. Infine, ufficializzato il rinnovo per Desogus fino al 2027, con l'attaccante che ora potrebbe partire in prestito tra i cadetti. Prestito secco anche per Boccia, che giocherà nel Novara.

RIPRODUZIONE RISERVATA