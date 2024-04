Prati si è ripreso il Cagliari sul più bello 

L’ultima maglia da titolare l’ha indossata nella tempesta di Roma, proprio contro il suo “maestro” De Rossi, tre mesi fa. Aveva bisogno di rifiatare, probabilmente, e rigenerarsi anche dal punto di vista mentale. Così, nelle cinque gare successive Matteo Prati non ha toccato palla (nemmeno un-minuto-uno) lasciando spazio a compagni più esperti e già strutturati caratterialmente nel momento più delicato della stagione (coinciso con la minaccia di dimissioni da parte dell’allenatore Ranieri e lo sfogo pubblico del presidente Giulini). È ripartito dal secondo tempo di Monza, in campo anche nel finale contro il Verona. Per poi riprendersi la scena contro Inter e Juventus. In entrambi i casi è stato una scelta riparativa (e provvidenziale). A San Siro ha preso il posto di un contraddittorio Jankto dopo soli ventotto minuti, due venerdì fa alla Domus ha sostituito un evanescente Sulemana nell’intervallo. Stavolta conta lui e basta. Dopodomani a Marassi dovrebbe ripartire dal 1’ non per demeriti altrui ma per l’esclusività delle proprie capacità tecniche e per ridare alla squadra un riferimento spazio-temporale più concreto nel cuore del campo. Non è escluso, per l’occasione, nemmeno un cambio di modulo.

Al debutto

All’andata, Prati fu uno degli artefici del successo pur non segnando. Tra i tanti complimenti a fine gara, ci furono anche quelli dell’allenatore del Genoa Gilardino, colpito dalla spensieratezza, oltre che dalla qualità, delle giocate del talento romagnolo che - al netto di alti e bassi fisiologici considerata l’età - ha gestito il suo primo anno in Serie A con autorevolezza. Il ruolo di Ranieri è stato indubbiamente fondamentale nella crescita, lo ha gestito in modo quasi chirurgico, buttandolo nella mischia al momento giusto e togliendolo se necessario anche per salvaguardarne il percorso. Prati ha avuto poi la fortuna di poter lavorare in un gruppo affiatato e compatto senza prime donne. I compagni lo hanno così aiutato a gestire con equilibrio il momento di gloria e, allo stesso tempo, quelli più complicati.

Il futuro è adesso

Non solo il talento, l’ex Spal ha dimostrato di avere testa e capacità reattiva cadendo e rialzandosi senza mai perdere di vista l’obiettivo e lo spirito collettivo. Più che soddisfatto sin qui Ranieri, che ci aveva messo la faccia in estate durante la trattativa con la Spal. Soddisfatta la società, che ha finalmente ritrovato un regista di riferimento da coltivare e attorno al quale costruire il Cagliari che verrà. Prati ha compiuto vent’anni lo scorso dicembre, vent’anni tutti ancora da scoprire con la maglia rossoblù, ma anche con quella dell’Under 21 di Nunziata della quale è un punto fermo. Nella stagione del debutto nel calcio che conta gli manca giusto la ciliegina sulla torta, il gol. Ci è andato più volte vicino, per lo più con tiri dalla distanza, una delle sue specialità. Ha cinque partite per togliersi anche questa soddisfazione. Il destro è di nuovo caldo, il Grifone nel mirino.

