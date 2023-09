Prati si è preso il Cagliari «È un sogno che si realizza» 

Un'estate in attesa del trasferimento e solo a fine agosto l'accordo col Cagliari, ma per Matteo Prati c'è stato da aspettare un po' di più prima di scendere in campo. Claudio Ranieri (che l'ha subito definito un veterano) ha atteso fino a ieri, lanciandolo titolare e sostituendolo all'80' solo perché non ne aveva più. «È un sogno che si realizza giocare in Serie A, lo volevo fin da piccolo», ha ammesso Prati nel dopogara contro l'Udinese. «Ho saputo da Ranieri che avrei giocato alla vigilia, mi ha detto di stare tranquillo. Scendendo in campo ho pensato che in A c'ero arrivato, ma che non ho ancora fatto nulla». Una prima volta ordinata e pulita, mostrando subito facilità di calcio: quello che aveva impressionato Ranieri e la società a gennaio in Cagliari-Spal, tanto da inseguirlo per tutto il mercato duellando col Palermo. «Volevo venire qui per la storia del club e per Ranieri, è uno dei migliori. La scelta l'ho presa subito, sono contentissimo».

L'inserimento

Il 16 sulle spalle per due motivi: «De Rossi, mio tecnico alla Spal, se sono qui è grazie a lui. E poi è un numero significativo in famiglia, rappresenta anche la mia ragazza». A Prati sono bastati pochi allenamenti per conquistarsi una maglia dal 1', avendo giocato durante la sosta in Lettonia e Turchia con l'Under 21. Due gare (entrambe da 90') che gli hanno permesso di arrivare al meglio a Cagliari-Udinese, dopo essere finito ai margini alla Spal (retrocessa in C) in attesa del trasferimento. «Essere andato in Nazionale mi ha aiutato. L'esordio è stato un'emozione incredibile, ma ero tranquillo e mi dicevo di giocare come so. Non è stato facile per il caldo, ma non dev'essere un alibi: bisogna vincere e dare il massimo sempre, peccato non aver segnato ma la prestazione c'è stata. Che sia un punto di partenza».