Prati: possiamo salvarci solo con Ranieri 

«Se ci credi, puoi raggiungere i tuoi sogni». E Matteo Prati il suo sogno lo sta vivendo. Quello di un ragazzo giovanissimo (è nato il 28 dicembre del 2003) che appena due anni fa giocava in Serie D e che ora si mette alla prova contro le grandi del calcio italiano. E lo fa col Cagliari, la squadra che lo ha voluto fortemente quest'estate, pagando una cifra record per un giocatore di Serie C. «Ma quando ho saputo che mi cercavano, al mio procuratore ho detto che sarei andato solo in Sardegna», ha spiegato ieri durante “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina.

Questione di sogni

Sorride come solo i giovanissimi sanno sorridere. Perché anche se dopo 18 presenze di fila, ora sta tirando il fiato in panchina, Prati ha raggiunto il traguardo a cui ambiva fin da quando era un bambino: «Quando guardo indietro, penso che da bambino sognavo di giocare in A. E quando ero in Serie D vedevo molti coetanei che giocavano in Primavera o in categorie superiori e mi chiedevo: perché non posso farlo pure io? Mi sono sempre allenato forte, ho realizzato il sogno di arrivare in A, ma ora ne ho un altro, restarci il più a lungo possibile». Due anni fa giocava nella sua Ravenna, in Serie D, esordendo da terzino sinistro: «Quando sono entrato, ho pensato solo a correre e dare il massimo, anche se non era il mio ruolo». Poi il tecnico, Andrea Dossena, lo ha portato nel suo habitat naturale e tutto è cambiato. Il passaggio alla Spal, in B, poi la chiamata del Cagliari: «Due grandi salti, ma quello dalla B alla A è davvero complicato. Perché questo è un campionato difficilissimo, con ritmi più alti. Ringrazio il mister e i miei compagni, che mi hanno sempre aiutato e accolto nel migliore dei modi. Così come ringrazio il presidente e il direttore che mi hanno voluto fortemente qui».

Forza Cagliari

Alla Spal la svolta con l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi. «Il 26 dicembre l'esordio da titolare, un doppio regalo, Natale e compleanno. De Rossi mi ha sempre detto di spingere, i suoi consigli mi hanno aiutato tanto. Da lì sentivo la fiducia che cresceva. Ma quando ci siamo rivisti, dopo Roma-Cagliari, ci siamo solo salutati, la sconfitta faceva troppo male».

Tutti uniti

Quella sconfitta di Roma, poi il bis con la Lazio e lo shock delle annunciate dimissioni di Ranieri: «Il primo pensiero è stato quello di compattarci ancora di più perché possiamo salvarci solo con lui. E dal martedì siamo andati ancora più forte, ancora più uniti perché vogliamo salvarci per la Sardegna. Ecco, a Udine è iniziato un nuovo campionato». E la conferma è arrivata col Napoli e il pareggio al 96': «La sconfitta non la volevamo e non la meritavamo, ce la siamo ripresa con gli artigli. E al gol di Zito siamo esplosi. Ora stiamo sempre concentrati e sereni per dare il massimo, come dice il mister, credendoci fino alla fine. E se non gioco non è un problema, penso ad allenarmi e farmi trovare pronto quando servirà». Anche perché ora arriva il momento decisivo della stagione: «Un mese tosto di scontri diretti, pensiamo a una partita per volta e a seguire il mister. Ora c'è l'Empoli e vogliamo portarci a casa i tre punti. Da dedicare a Pavoletti: è il nostro motivatore, il punto di riferimento, un capitano fondamentale, peccato per l'infortunio, ma sarà comunque sempre con noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA